Sideboob ultra sexy et tatouage caché: Nabilla dévoile tout à Dubaï (photos)

Nabilla fait décidément beaucoup parler d'elle en ce moment: son apparition dans une scène de la série américaine Orange is the new black a fait le tour des réseaux sociaux et la séquence truffée de références à son passé de star de téléréalité a beaucoup fait rire les internautes. Dans le même temps, la belle était en vacances à Dubaï avec son chéri Thomas Vergara.

Elle y a visiblement profité du soleil, comme le prouvent les nombreuses photos sexy en maillot de bain publiées sur son compte Instagram. Bikini, trikini... toutes les formes possible de vêtements de plage ont été portées par la jolie starlette.

A cette collection d'habits sexy s'est ajouté mercredi 14 un monokini jaune très hot. Très échancré, il laissait aux fans découvrir un tatouage en forme d'étoile situé au creux de son aine droite. Sa poitrine voluptueuse était si compressée que ses seins dépassaient de son maillot de bain, pour un sideboob affolant.

La plastique de la starlette a à nouveau fait sensation et a reçu des centaines de compliments de la part de ses admirateurs. Au premier abord, certains l'ont même confondue avec Kylie Jenner, la benjamine du clan Kardashian: "j'ai cru que c'était Kylie", a commenté une fan en accompagnant sa courte phrase d'un émoticône avec les yeux en forme de cœur.

En effet les courbes généreuses de la jeune française de 25 ans sont semblables à celles de la jeune Kylie Jenner, âgée de 19 ans. Ces comparaisons ont dû faire chaud au cœur de Nabilla Benattia dont on connait l'admiration pour la famille Kardashian.