Souffrant d'une cirrhose dite NASH, Pierre Ménès sauvé par une double greffe du foie et du rein

Pierre Ménès s'est confié avec beaucoup de pudeur au journal L'Equipe. "Je souffre d’une cirrhose dite NASH (non liée à l’alcool)", explique-t-il en éclairage sur sa maladie qui le cloue au lit depuis des mois et l’a obligé à se faire greffer un foie et un rein, il y a douze jours.

"Mon foie ne fonctionnait plus et j’avais en plus une insuffisance rénale en phase terminale. Ça s’est révélé en avril, j’ai perdu une quarantaine de kilos depuis" poursuit le journaliste de Canal+. "J’ai su en juillet que je devais être greffé. J’étais sur une liste dite la liste Cristal. Et je savais que j’avais une chance d’être appelé à partir du 20 octobre. En gros, sur cette liste on marque des points des points en fonction de son état. Six jours avant l’appel, j’ai pris deux cents points d’un coup. Mon état s’était dégradé, je vomissais beaucoup, je ne pouvais plus marcher. J’étais devenu un vrai légume. Mes vaisseaux s’abîmaient beaucoup et j’allais devenir inopérable".

Pierre Ménès a dévoilé avoir "reçu un rein et un foie" d’un même donneur, anonyme.

Mercredi 21, sa compagne Melissa Acosta avait brisé le silence en révé­lant que Pierre Ménès avait reçu un don d’or­gane. "Je voudrais dire merci à tous ceux qui, pendant un moment de grande tris­­tesse et de deuil, ont permis de redon­­ner la vie. Quelle bien­­veillance. Quelle force. Quel huma­­nisme que d’of­­frir un tel cadeau à un inconnu. Il n’y aura jamais de mot assez fort pour expri­­mer notre recon­­nais­­sance", a-t-elle écrit sur Face­book.

Pierre Menés a tenu à remer­cier ses nombreux fans sur Twitter dont le soutien a été précieux: "je n’ou­blie pas tous les messages de fans que je reçois sur les réseaux sociaux, je ne pensais pas que vous m’ai­miez autant et ça m’a beau­coup aidé aussi, soyez-en remer­ciés. Je reviens dès que je le peux, avec vous tous. Je vous aime. #rebirth".