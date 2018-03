SPOILERS - "Profilage": d'énormes bouleversements pour la saison 9 (photos)

Depuis la fin de la saison 8 de Profilage, les fans de la série de TF1 se rongent les ongles d'impatience. Le sort d'Adèle Delettre, l'héroïne jouée par Juliette Roudet, est une fois de plus incertain.

Thomas Rocher (interprété par Philippe Bas) arrive dans la maison où Argos (le bourreau désormais bien mort) la détenait mais elle se volatilise encore, pour ne laisser qu'une flaque de sang au milieu de la pièce.

Rocher. Une publication partagée par Philippe Bas (@philippebas) le 12 Mars 2018 à 10 :53 PDT

Avec un tel cliffhanger (épisode se terminant sur un gros suspense), difficile de ne pas tout imaginer et d'élaborer des théories toutes plus farfelues les unes que les autres. Mais ce mercredi 14, Télé-Loisirs a révélé comment la saison 9 allait commencer.

ATTENTION (ENORMES) SPOILERS!!!

La première chose à savoir, c'est que tout va débuter sur un double épisode intitulé Nouveau départ, qui ne se déroulera pas tout de suite après la fin de la saison 8 mais cinq ans plus tard.

Les scénaristes de la série ont en effet décidé de faire un bond dans le temps et d'utiliser la technique des flashbacks (retour en arrière), bien connue des amateurs de séries américaines, pour expliquer la situation.

"Les auteurs ont décidé de faire quelque chose de nouveau, de reprendre après un certain temps dans l’histoire. Ça crée de nouvelles situations, de nouvelles physionomies dans Profilage et surtout un nouveau rythme, ça va être chouette je suis content", avait déjà révélé Philippe Bas lors d'une interview sur la chaîne belge de la RTBF.

En cinq ans, beaucoup de choses auront changé. Jess (Diane Dassigny) a passé le concours de lieutenant de police et travaille visiblement aux côtés d'Hyppolite (Raphaël Ferret), d'Emma (Sophie de Fürst) et d'Anne Combal (capitaine de police et nouveau personnage joué par Laurence Oltuski).

Quant à Thomas Rocher… il a été promu commissaire et Adèle (qui est bien vivante) a quitté la police, en tout cas au début de la saison 9. Mais la criminologue finit par revenir sur Paris pour une enquête qui l'attire fortement. Sauf que les rapprochements qui ont eu lieu entre elle et Thomas dans la saison 8 ne sont que des vieux souvenirs.

And the beat goes on. #profiling Une publication partagée par Philippe Bas (@philippebas) le 20 Févr. 2018 à 7 :22 PST

Interro #profilingnuovo Une publication partagée par Philippe Bas (@philippebas) le 9 Mars 2018 à 6 :11 PST

La belle a rencontré quelqu'un pendant ce laps de temps de cinq ans. Et elle est même sur le point de l'épouser. En parlant d'épousailles, Jess et Hyppolite, qui ont deux enfants ensemble, se sont aussi mariés.

Pour en revenir à Adèle et Rocher, que les fans se rassurent, un rapprochement est toujours possible. Et il pourrait bien se produire lors d'un épisode tourné loin de Paris. A Arles par exemple? En tout cas, tous les acteurs ont passé plusieurs jours là-bas il y a peu.

Pour tout savoir, il va falloir patienter encore un peu. Mais les acteurs ne sont pas avares de petites indiscrétions sur le tournage, et publient souvent des photos sur Instagram pour entretenir la flamme des fans.