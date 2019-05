SPOILERS - Saison 16 de "NCIS": une star de la série de retour (vidéo)

La saison 16 de NCIS a tiré sa révérence mardi soir aux Etats-Unis sur CBS. Et quelle révérence! L'épisode 24 s'est terminé sur une grosse surprise: le retour d'un personnage emblématique que l'on n'avait pas revu depuis de nombreuses saisons, et surtout que l'on croyait décédé.

Spoilers. Les fans de NCIS qui suivent la série à l'heure américaine ont donc eu la confirmation mardi soir que Ziva David (Cote de Pablo) n'était pas morte… puisqu'elle est revenue, en chair et en os, annoncer à Gibbs (Mark Harmon) qu'il allait au-devant d'un grand danger.

Cela faisait sept ans que Cote de Pablo n'était pas reparue aux côtés de ses anciens camarades de NCIS, depuis l'épisode 2 de la saison 11, où Ziva avait fait ses adieux à Tony DiNozzo (Michael Weatherly) sur le tarmac de l'aéroport de Tel-Aviv.

A la fin de la saison 13, les producteurs avaient mis en scène sa mort pour préparer le départ de Michael Weatherly. C'est là qu'on avait appris que Tony et Ziva avaient eu une petite fille, prénommée Tali, comme la jeune sœur de l'ancienne membre du Mossad.

Au cours de la saison 16, Eleanor Bishop (jouée par Emily Wickersham, qui a justement pris la suite de Cote de Pablo après son départ) a enquêté sur une vieille affaire de Ziva et a fini par découvrir qu'elle était peut-être encore en vie.

"Eleanor Bishop, pour la sécurité de ma famille, s'il vous plait gardez mon secret": tel était le message laissé dans une ancienne planque de Ziva, par Ziva donc. Message qui laissait entendre que Tony savait tout, qu'il l'avait retrouvée, et que lui, elle et sa fille étaient réunis et cachés quelque part.

La voilà donc de retour dans la cave de Gibbs, sans fioriture. A peine a-t-elle passé l'embrasure de la porte qu'elle dévale les escaliers en lui disant: "Salut Gibbs. Pas de temps à perdre avec des amabilités. Tu es en danger. Alors, tu n'as rien à me dire?".

Les producteurs de NCIS ont confirmé que le retour de Cote de Pablo n'allait pas être que ponctuel. Autrement dit, elle sera bien présente dans la saison 17 pour conclure cette nouvelle intrigue.

"Ce moment surprise n'est que le commencement. Nous sommes excités d'annoncer que Cote de Pablo sera une guest-star dans le premier épisode de la saison 17 de NCIS afin de comprendre l'avertissement de Ziva à Gibbs", ont-ils ensuite déclaré.

Sitôt l'information confirmée, les fans de la série ont hurlé de joie sur les réseaux sociaux et ont aussi imaginé un retour (en guest aussi) de Michael Weatherly.