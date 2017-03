Kim Kardashian: la bimbo veut un troisième enfant et songe à engager une mère porteuse

Elle a toujours rêvé de fonder une grande famille, et de donner plusieurs frères et sœurs à ses enfants. Kim Kardashian est prête à tout pour réaliser ce rêve, son rêve… qu'elle partage avec son mari Kanye West. Dans de nouveaux extraits de la téléréalité l'Incroyable Famille Kardashian (en anglais Keeping up With the Kardashians), diffusés vendredi 24 sur E!News, la bimbo avoue en effet à sa mère Kris Jenner et sa sœur Khloe Kardashian vouloir un troisième enfant.

Mais plus facile à dire qu'à faire pour la jeune femme de 36 ans qui a vécu deux premières grossesses très difficiles. D'une part à cause de la pression des médias et la présence constante de paparazzis devant chez elle, mais surtout d'autre part à cause de problèmes de santé. La maman de North (3 ans) et Saint (1 an) a souffert de pré-éclampsies dans les deux cas, ce qui a compliqué ses deux accouchements. De plus, elle avait confié ne pas vraiment aimer être enceinte à cause de la prise de poids et des bouleversements physiques.

Du coup, dès la naissance de Saint, elle avait crié haut et fort ne plus vouloir enfanter et que si troisième enfant il y avait, ce serait par mère porteuse, pratique courante et légale aux Etats-Unis. C'est donc de ce côté-là que les choses avancent. Rien d'officiel n'a cependant filtré à ce sujet. Mais une amie de Kim Kardashian et Kanye West avait déclaré en novembre 2016 ne pas être contre le fait de les aider: il s'agit de Chrissy Teigen, épouse du chanteur John Legend.