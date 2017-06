Stéphane Plaza s'effondre sur scène un an après la mort de sa mère (vidéo)

Le moment était touchant. Un an jour pour jour après la mort de sa mère, Stéphane Plaza était au théâtre des Bouffes Parisiens, mardi 6, pour y jouer Le Fusible, une pièce retransmise en direct sur M6. Mais à la fin de sa prestation, au moment de saluer le public, l'émotion a pris le dessus. Très ému, l'agent immobilier de 46 ans n'a pas pu contenir ses larmes.

Cette date symbolique était d'ailleurs très redoutée par l'animateur. Interviewé par Le Figaro quelques jours plus tôt, il avait fait part de ces craintes. "Elle est partie le 6 juin 2016, à une période où je jouais dans ce théâtre. Et là, je vais devoir y rejouer en direct ce 6 juin 2017. Quand j’ai appris la date programmée par M6, j'ai perdu ma voix pendant 48 heures. En général, j’ai le trac dix minutes avant de jouer, là, je ne sais même pas si ma voix va sortir. J’ai peur de cette date", avait-il déclaré.

Et d'ajouter: "L’émotion sera à son comble. Après, je me dis que c’est elle qui veut que je joue ce soir-là au lieu de rester seul dans mon coin. J’espère que les applaudissements du public vont m’aider". Et il avait bien raison car les spectacteurs, venus en nombre pour le voir, lui ont réservé une standing-ovation à la fin du spectacle. Peu de temps après, dans les coulisses, Stéphane Plaza est revenu pour M6 sur ce moment rempli d'émotion. "C'est des larmes de bonheur. On est était deux. Ma maman est toujours là. J'espère qu'elle est fière, c'est tout. Je suis content. Ça ne se voit pas mais je suis content, a-t-il notamment confié à la chaîne.

Mais alors qu'il vient de terminer sa 300e représentation, Stéphane Plaza a surpris ses fans en annonçant qu'il comptait faire une pause dans sa carrière de comédien: "Je sais juste que je ne serai pas au théâtre avant 2019 ou 2020. Il y aura une vraie coupure. Aussi bien physiquement que cérébralement, j'ai besoin de repos dans ma tête pour me donner à fond", a-t-il notamment déclaré au micro d'Europe 1.