Sur i>Télé, une journaliste conteste les chiffres officiels sur le viol, ils sont "gonflés" (VIDEO)

Son intervention a provoqué un tollé sur Internet. Invitée sur le plateau d'I>Télé, lundi 23, la journaliste Hélène Pilichowski a affirmé que le nombre de viols en France était largement surestimé. "Il faut se méfier du déferlement médiatique et des réseaux sociaux qui tout de suite vous disent que toutes les femmes sont violées en France toutes les secondes", a-t-elle déclaré, provoquant la stupeur des internautes. Mais la journaliste de 68 ans, qui n'est autre que la cousine à François Hollande, n'a pas tardé à être reprise par la militante féministe Caroline De Haas. "Non, ce sont toutes les sept minutes", lui a-t-elle répondu se basant sur les chiffres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEFH).

Hélène Pillichowski a toutefois continué à nier la réalité de ce phénomène. "A mon avis c'est totalement excessif bien évidemment", a-t-elle répliqué. Et d'ajouter: "les chiffres sont gonflés. (…) Toutes les 7 minutes en France? Eh bah moi je dis que c’est faux". "C'est comme on vous dit qu'il y a 40.000 morts liées à la pollution, tous les gens pensent qu'ils vont mourir en sortant dans la rue... On exagère les chiffres".

Au lendemain de cet échange musclé entre les deux femmes, Caroline De Haas a souhaité revenir sur cette discussion, publiant une vidéo sur son compte YouTube. "A chaque fois qu'on dénonce des chiffres qui sont issus d'enquêtes sérieuses et scientifiques, on a en face de nous des personnes qui vont avoir tendance à minimiser les faits, à les rendre moins graves", a-t-elle déclaré revenant sur les chiffres des violences à l'encontre des femmes en 2017. Des données basées sur différentes enquêtes.

L'une d'elles menée par le Conseil Supérieur de l'Egalité Professionnelle affirme par exemple que 80% des femmes au travail ont déjà subi des comportements sexistes tandis qu'une autre, menée par Le Défenseur des Droits, a montré qu'une femme sur cinq a déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Concernant les viols, les chiffres sont également déroutants. D'après l'Observatoire nationale de la délinquance et des réponses pénales, 84.000 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol chaque année.

(Voir ci-dessous la vidéo de l'intervention d'Hélène Pilichowski):