Taylor Swift quitte discrètement le mariage de sa meilleure amie pour ne pas gâcher la fête, elle se fait huer par ses fans (vidéo+photo)

Elle avait choisi la discrétion par élégance pour l'une de ses meilleures amies qui célébrait le "plus beau jour de sa vie". Et cela lui a valu les sifflets et les huée. La chanteuse et actrice américaine Taylor Swift a en effet été copieusement conspuée par ses fans à la sortie. La cause? Elle a quitté une noce, dont elle était demoiselle d'honneur, en ne voulant pas se faire voir pour ne pas voler la vedette à la mariée. Ce que ses fans ne lui ont pas pardonné.

Samedi 2 en effet, à Edgartown dans le Massachusetts, Abigail Anderson épousait son fiancé Matt Lucier. Inconnue du grand public, Abigail Anderson est une amie de lycée de la star, et les deux jeunes femmes de 27 ans sont restées relativement proches, malgré la notoriété de Taylor Swift.

Christmas is all around us Une publication partagée par Abigail Anderson (@abigail_lauren) le 24 Déc. 2016 à 11h16 PST

A la fin de la cérémonie, la star a donc choisi de s'éclipser par respect pour son amie, d'autant qu'un groupe de fans s'était déjà massé à la sortie des lieux. Plusieurs gardes du corps ont alors étendu des draps noirs entre la sortie du bâtiment et la voiture dans la laquelle Taylor a pris place, échappant ainsi totalement à la vue de ses envahissants admirateurs. Qui ont exprimé très bruyamment leur mécontentement comme le montre cette vidéo publiée sur le site TMZ.

Ce comportement jugé excessif par la communauté de ses fans, pourrait cacher un autre mystère. La belle aurait en effet pu se rendre à la noce en compagnie de l'acteur Joe Alwyn, son actuel petit ami. Rien ne semble le montrer sur la vidéo, mais Taylor Swit se fait volontairement le moins présente possible pour vivre visiblement dans la plus grande tranquillité possible son idylle avec le jeune Britannique.