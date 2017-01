Télévision: Catherine Laborde dit adieu à son public lors de son dernier bulletin météo, le 1er janvier 2017 (VIDEO)

C’est une page qui se tourne pour la météo et, sans doute aussi, pour la télévision française. Catherine Laborde, 65 ans, après avoir présenté sur TF1 pendant 28 ans le bulletin météo le plus regardé de France, a décidé de prendre sa retraite. C’est donc le dernier bulletin de sa carrière que celle qui a débuté en 1988 a présenté le 1er janvier 2017.

Et, sans surprise, mais avec tact, c’est sur un note d’émotion que cette figure familière de la télévision française a tiré sa référence. A croire que le ciel lui-même voulait rendre un hommage à celle qui, jour après jour, l’a décrit dans ses moindres détails: des températures en chute libre et dix départements en alerte orange, que la présentatrice a décrit avec professionalisme. Avant de se laisser aller à un salut appuyé en fin de bulletin: "Il y a aussi le temps qui passe et ce temps-là, c’est le temps ou je vais vous quitter. Après 28 ans de bons et loyaux services, je m’en vais, je pars avec le froid, avec le temps mais aussi avec ces souvenirs que vous m’avez donnés au fil des années. Cette confiance en moi qui me manque tellement. Cet amour et cette bienveillance qui ne vous ont jamais quitté et qui m’ont portée pendant ces 28 années", avant de lancer, avant de disparaître de l’écran: "je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez, moi non. Je vous aime".

Catherine Laborde est donc une nouvelle personnalité de TF1 qui quitte la chaîne. Mais si d’autres figures mythiques comme Claire Chazal (partie en 2015) ont dû céder la place contraintes et forcées, la présentatrice assure partir de son plein gré, pour profiter de ses proches, et reconaissant un écart grandissant au niveau générationnel entre elle et les collaborateurs rentrant dans la maison TF1.

La fraîche retraitée ne devrait pas cependant se laisser aller à l’inactivité, et a déjà annoncé vouloir se consacrer à la comédie. Elle avait déjà monté avec le comédien Philippe Lelièvre Les Fables de La Fontaine, joué à Avignon.

La présentation de la météo sur TF1 restera donc assurée par Evelyne Dhéliat, qui la présente depuis 1992, et Louis Bodin.

(Voir ci-dessous le dernier bulletin météo présenté par Catherine Laborde)