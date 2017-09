Télévision: "Quotidien" dépasse largement "TPMP" dans les audiences

Depuis le début de la nouvelle saison télévisuelle, il a le vent en poupe dans la guerre des talk-show de la TNT. Et l'écart ne cesse même de se creuser. Depuis la rentrée, Quotidien sur TMC (filiale du groupe TF1) surpasse largement la nouvelle formule de Touche pas à mon poste présentée par Cyril Hanouna sur C8.

Mercredi 13, l'émission présentée par Yann Barthès a ainsi réuni 1,22 million de téléspectateurs (5,5% de part d'audience) avec un pic à 1,7 million pour les dix dernières minutes de l'émission. C'est 1,1 point d'audience de plus (soit environ 25%) par rapport à TPMP, l'émission qui jusque-là régnait quasiment sans partage sur le créneau horaire du début de soirée. Autant dire un gouffre naissant.

Il semble presque loin le temps où Cyril Hanouna et sa bande n'avaient aucun rival. C'était pourtant la saison dernière. Mais, depuis, TPMP a été secouée par une série de (petits) scandales et de sanctions du CSA. Pas sûr que cela aurait découragé les téléspectateurs souvent très attachés à l'animateur, mais TPMP a été poussée à faire peau neuve, et à réduire un peu la voilure côté blagues douteuses. L'émission s'est aussi attachée les services de nouveaux chroniqueurs. Séduisent-ils moins que l'équipe précédente? Difficile à analyser précisément avec aussi peu de recul. Une seule chose est sûre: depuis le 7 septembre, Hanouna ne dépasse plus Quotidien, sauf par de brèves intermittences au cours de la soirée.

En effet, le mercredi 13, TPMP était devant Quotidien entre 19h20 et 19h40. Avant de stagner pendant que l'émission de Yann Barthès ne commence à décoller, scotchant sur place sa concurrente.