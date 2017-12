Tex viré des "Z'amours": Nagui "trouve ça totalement dingue"

Il a pris la parole. Invité du Buzz TV vendredi 22, Nagui a pris la défense de son confrère Tex quelques jours après son éviction de France 2. "Je trouve ça complètement dingue", a-t-il déclaré rappelant au passage que l'humoriste se trouvait sur une autre chaîne lors de ses déclarations et qu'il avait prévenu le public avant de faire sa blague, "mauvaise on est tous d'accord".

Pour lui, toute cette histoire est allée trop loin "Certains disent qu'il aurait pu s'excuser cinq minutes après, se demandant pourquoi il a attendu le lendemain. Peu importe... De là à arrêter une carrière comme ça, ce n'est pas cool, ce n'est pas bien. C'est violent. Et oui, c'est disproportionné", a-t-il ajouté.

Pour rappel, le présentateur avait choqué de nombreux internautes en faisant une plaisanterie sexiste, jugée de très mauvais goût. "Les gars, vous savez ce qu’on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir? On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois!", s'était-il exclamé le 30 novembre dernier devant Julien Courbet et de nombreux chroniqueurs, provoquant immédiatement une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et poussant même Marlène Schiappa à saisir le CSA.

Mais suite à ses déclarations et à l'annonce de son éviction, ils sont nombreux à avoir pris sa défense à l'instar d'Elie Semoun, d'Anne Roumanoff, de Julien Lepers, de Marc-Antoine Le Bret, de Laurence Boccolini ou encore de Riss de Charlie Hebdo.

Sur le plateau du Buzz TV, l’animateur de N’oubliez pas les paroles a également réagi au classement des 50 personnalités télé préférées des Français publié quelques jours plus tôt. Avec 29% des voix, il se trouve à la première place, détrônant son ami Michel Cymes.