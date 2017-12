Tex ne présentera plus "Les Z'amours" après sa blague jugée sexiste

C'était décidément la blague qu'il ne fallait pas faire et qui coûte très cher à l'animateur Tex. Selon une information de Puremedias.com, celui qui présentait depuis 17 ans le jeu télévisé Les Z'amours sur France 2 a été remercié et ne présentera plus l'émission après sa mise à pied disciplinaire.

Pour rappel, l'animateur Tex (Jean-Christophe Le Texier de son vrai nom) s'était "lâché" jeudi 30 novembre sur le plateau de l'émission C'est que de la télé sur C8. "Les gars, vous savez ce qu’on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir? On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois!" a-t-il lâché pour faire rire sur le plateau.

L'indignation avait été immédiate sur les réseaux sociaux, et Tex s'était exprimé dès le lendemain sur son compte Twitter pour présenter des excuses, rappelant qu'il "s'oppose fermement à toutes formes de violences faites aux femmes".

Cela n'a visiblement pas suffit. L'animateur avait été mis à pied en attendant la sanction, qui n'a finalement pas tardé.

Pour rappel, Tex n'était pas invité sur le plateau de C8 en tant que présentateur de France 2, mais en tant qu'humoriste (son activité d'origine) faisant la promotion d'un DVD, même s'il reste plus connu du grand public pour sa présence quotidienne sur le jeu de France 2 qui existe depuis 1995 et qu'il anime depuis octobre 2000.

Selon Puremedias.com, sans remettre en cause le caractère douteux de la blague de Tex, son éviction pourrait aussi correspondre à une volonté de renouveler le profil des présentateurs. La grande chaîne publique chercherait ainsi depuis plusieurs mois à remplacer Tex pour une personne plus jeune, éventuellement une femme.

Cette information n'a pas été confirmée par France 2 qui a en outre tenu à rappeler que, légalement parlant, ce n'est pas la chaîne qui a sanctionné l'animateur, mais Sony Pictures Television France, l'entreprise productrice de l'émission.