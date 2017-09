"The Voice": découvrez le salaire mirobolant de Pascal Obispo, Zazie, Mika et Florent Pagny

Après six ans à refuser de se plier à l'exercice, Pascal Obispo a finalement cédé et accepté de devenir le nouveau coach de The Voice, pour la saison 7. Et si les chiffres révélés ce mardi 12 au matin sur CNews, par le journaliste et chroniqueur Thierry Moreau, sont vrais, on comprend mieux pourquoi l'artiste aux 25 ans de carrière et près de cinq millions d'albums vendus a changé d'avis. Et aussi pourquoi Zazie, Mika et Florent Pagny sont bien accrochés à leur fauteuil rouge.

"Les chiffres sont confidentiels mais ça tourne aux alentours de 500.000 euros. Chaque juré est à peu près rémunéré de la même manière. Ce qui n'était pas le cas auparavant. En termes de période de travail, un juré m'avait confié que ça représentait 31 jours cumulés", a-t-il détaillé sur la matinale de CNews. Ce qui fait approximativement un salaire journalier de plus de 16.000 euros.

Infos @CNEWS / @Tele7 :Les coachs de @TheVoice_TF1 saison7 touchent environ 500 000 € (+ avantages ) pour un peu plus de 30 jrs de tournage — Thierry Moreau (@ThierryMoreauT7) 12 septembre 2017

A cette somme s'ajoutent évidemment les avantages en nature qui, selon le coach, peuvent vite faire grimper la note. "A cela s'ajoutent des billets d'avion pour ceux qui habitent à l'étranger, des logements… Mais on est loin du modèle américain. Là-bas on parle en millions de dollars", a aussi expliqué Thierry Moreau, selon qui Christina Aguilera aurait été rémunérée 20 millions de dollars (près de 17 millions d'euros) pour une seule saison.

La saison dernière, selon plusieurs rumeurs, TF1 avait déjà mis la main au portefeuille pour s'attirer les services de Matt Pokora. Le beau gosse aurait ainsi touché 400.000 euros environ pour sa participation à la saison 6, qu'il a remportée avec Lisandro Cuxi.