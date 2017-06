Thalassa: dernière pour Georges Pernoud ce vendredi, remplacé par Fanny Agostini (vidéo)

C'est une page de l'histoire de la télévision qui se tourne ce vendredi 30. Georges Pernoud devrait lancer à minuit son dernier "Bon vent!" aux spectateurs de Thalassa après avoir présenté l'émission sur France 3 pendant près de 40 ans. Le Magazine de la mer continuera cependant sans lui, présenté par Fanny Agostini.

Pour célébrer ce départ et cette longévité exceptionnelle -l'animateur a créé l'émission en 1975 et la présentait depuis 1980- l'émission de ce soir est intitulée "Georges Pernoud: une vie d'aventures". Mais c'est pourtant bien la mer qui restera la star ce Thalassa, avec des reportages sur des pêcheurs béninois, les déferlantes de Pérouse ou encore les mystères des naufrages de L'Astrolabe et de La Boussole au XVIIIe siècle.

Ce départ ne se sera pas fait sans quelques remous. Faute de téléspectateurs, en avril 2016, l'émission était devenue un rendez-vous mensuel et non plus hebdomadaire comme depuis 1980. Et France Télévisions, depuis quelque temps accusé de remplacer ses figures historiques par soucis de "jeunisme", a quelque peu poussé Georges Pernoud, 69 ans, vers la sortie au profit de l'ancienne présentatrice météo de BFMTV Fanny Agostini, de 40 ans sa cadette.

Par communiqué, la chaîne a salué l’homme "qui a mené avec la rédaction de Thalassa des reportages et des enquêtes de grande qualité sur le monde de la mer et ceux qui en vivent". Dans une interview accordée au Figaro Télé Georges Pernoud a reconnu que la décision de quitter la chaîne avait été "difficile à prendre", mais qu'elle était désormais "derrière lui", exprimant sa confiance envers Fanny Agostini. Celle-ci aura la lourde tâche de pérenniser la quatrième émission la plus ancienne de France encore diffusée, derrière Le Jour du seigneur , Des chiffres et des lettres et Automoto.

Selon un proche de Fanny Agostini interrogé par FranceSoir, Georges Pernoud aurait expressément demandé à la jeune femme de terminer elle aussi ses émissions par le fameux "Bon vent!".