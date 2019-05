Thalassa perd Fanny Agostini et sa visibilité, la fin redoutée

Le début de la fin pour Thalassa? Seulement deux ans après avoir perdu son présentateur iconique Georges Pernoud, le magazine de la mer voit le départ de Fanny Agostini et un nouveau déplacement sur la grille des programmes, loin d'être favorable à sa visibilité. De quoi laisser entrevoir la fin de l'émission.

L'ancienne présentatrice météo de BFMTV a expliqué vouloir se consacrer à "d'autres projets télévisuels", mais aussi davantage à l'action environnementale. "Si j’ai pris cette décision qui n’était pas forcément très facile, c’est pour aller au-delà des palabres et mener des projets concrets pour la préservation de la nature à travers la création de mon ONG, Landestini, (…) un fonds de dotation à but non lucratif, qui a pour mission de relier les humains à la terre, et de contribuer à la préservation et à la nature", a-t-elle déclaré. Elle s'est lancée dans cette aventure avec son mari Henri Landes. On ignore encore qui reprendra les rênes de l'émission.

"Bon vent à Fanny et Henry Landes dans leur ONG. L’aventure Thalassa continue. Toute notre équipe est déjà au travail pour vous proposer le meilleur de la mer!" a tweeté le compte officiel de l'émission, précisant que l'émission serait désormais diffuser le dimanche après-midi. Depuis 2016, le rendez-vous hebdomadaire du vendredi soir avait été déplacé au lundi, devenant mensuel.

Un nouveau créneau nettement moins porteur qui laisse envisager une lente mise à la casse de l'émission. D'autant plus à l'heure où France Télévisions -après avoir débarqué plusieurs animateurs historiques s'attirant les critiques en "jeunisme"- a annoncé la fin de programmes lancés il y a plusieurs décennies comme C'est au programme et Motus.

Lancé en 1975, Thalassa est l'un des plus anciens programmes encore en cours avec Des chiffres et des lettres, lui aussi objet de rumeurs de disparition.