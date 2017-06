"Thé ou Café": Julie Gayet évoque "les moments compliqués" de sa relation avec François Hollande (vidéo)

Elle sort enfin de son silence. Pendant les cinq ans du mandat présidentiel de François Hollande, l'actrice Julie Gayet n'a pas pu jouer son rôle de Première dame comme elle l'aurait, peut-être, souhaité. D'abord à cause de la situation de son compagnon vis-à-vis de Valérie Trierweiler, puis aussi parce qu'elle n'était pas mariée et n'avait donc, d'un point de vue protocolaire, aucun rôle officiel aux côtés du président.

Désormais, elle qui a toujours été très discrète sur sa vie privée est retournée à une vie "normale" d'actrice et productrice. Samedi 3, le jour de ses 45 ans, elle s'est exprimée sur les années de branle-bas de combat médiatique dans l'émission Thé ou Café diffusée sur France 2. Fidèle à elle-même, Julie Gayet a répondu aux questions de Catherine Ceylac, sans jamais nommer François Hollande, en n'évoquant qu'une période "pas si facile".

Comment a-t-elle donc surmonté tout ça, à partir du moment où les premières photos d'elle et François Hollande sont parues dans la presse people? "Avec le sourire" a-t-elle expliqué. "Je dois avouer que ça a été un moment compliqué, lourd. Mais je ne (voulais) pas rajouter ou ajouter, donc de toute façon il n'y avait pas à commenter ou à dire quoique ce soit. (Il fallait) avancer et continuer. D'abord, parce que mon métier c'est productrice, comédienne… C'est sûr que j'ai certainement moins joué. Il y a eu des moments plus compliqués avec des attaques de tous les côtés. (Il fallait) essayer de se protéger".