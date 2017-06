"The Voice": Maître Gims en pole position pour remplacer M Pokora dans le fauteuil rouge (vidéo)

Depuis l'officialisation du départ de M Pokora du jury de The Voice, plusieurs noms ont été cités pour le remplacer. Selon une rumeur persistante, la production de l'émission et TF1 avaient ciblé Christophe Maé comme priorité pour s'asseoir dans ce fameux fauteuil rouge. Mais l'interprète de Il est où le bonheur aurait refusé 1,4 million d'euros de salaire selon une information révélée lundi 26 au soir sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste (présenté pour sa version estivale par Julien Courbet).

Heureusement, les autres chanteurs de la scène musicale française contactés par la chaîne n'ont pas tous fermés la porte à la saison 7 de The Voice. Bien au contraire. Maître Gims, qui avait par le passé publiquement annoncé son intérêt pour cette émission et la recherche de talents, serait bien placé pour prendre la place de M Pokora. Pour Gilles Verdez, il serait même "la seule solution pour sauver le programme". Et Julien Courbet a ajouté que "le contrat serait quasiment signé".

Le nom de Nolwenn Leroy est aussi intervenu dans les bruits de couloir. Sans qu'on ne sache encore si c'est pour remplacer M Pokora, ou un autre coach. Pour rappel, Zazie, Mika et Florent Pagny sont tous en train de discuter avec TF1 pour être reconduit (ou non) pour la saison 7 de The Voice. Et apparemment, Vianney et Christine & The Queens attendraient une opportunité pour voler un de ces fauteuils. L'intervention de Kendji avait aussi un temps été évoquée, sans que ce dernier ne rende publique son intérêt. Affaire à suivre…