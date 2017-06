Thierry Ardisson clashe encore Alessandra Sublet, elle lui répond sur Twitter

Thierry Ardisson et Alessandra Sublet ne se lassent pas de leur conflit. Alors que la guéguerre entre les deux animateurs semblait terminée, Ardisson en rajoute une couche. "C’est un mercato agité comme on les aime. Au passage, je constate qu’A­les­san­dra Sublet est sortie du jeu. J'avais malheureusement raison de dire à l'époque qu'elle n'avait rien à faire sur France 5, la chaîne de la culture et de la connaissance", a déclaré l'animateur, dans une interview accordée à Télé Cable Sat, à propos d'Alessandra Sublet.

Interrogé sur le mercato des animateurs de télévision, l'homme en noir n'a épargné personne, "Fogiel s'est écroulé, Cauet, on n'en parle plus, Castaldi, on voit où il est, Sublet est au chômage". Stéphane Guillon en a aussi pris pour son grade,"il m'énerve quand il critique Bolloré sur le plateau de C à vous et qu'il dit, +Gardez-moi une place pour l'année prochaine+. Sur le service public, il ne serait pas payé pareil. Mais il est drôle, il rebooste bien l'émission à 20h30".

En réaction à son attaque, Alessandra Sublet a réagit sur Twitter. L'animatrice "au chômage" mais qui devrait pourtant bientôt se retrouver sur TMC a partagé un article rapportant les commentaires de son rival en commentant:"Saperlipopette le vieux a encore frappé #amoureuxfou". La principale intéressée ne s'est pas arrêtée la, elle a changé sa photo de couverture pour une illustration de Thierry Ardisson et elle... Séparé par un éclair.