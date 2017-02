Thomas Pesquet joue les astronautes solitaires dans le clip de Yuksek, "Live alone" (VIDEO)

L'immensité de l'espace comme paysage et Thomas Pesquet comme star. Le compositeur de musique électro Yuksek aurait difficilement pu trouver mieux pour le clip de sa chanson Live Alone. Le spationaute français a en effet accepté de participer à la réalisation de cette vidéo, notamment en fournissant des images magnifiques de l'espace et de la Terre vue de la Station spatiale internationale, mais aussi de l'intérieur de l'ISS.

Le résultat -assez poétique- est un clip ou la solitude de l'artiste en train de composer et celle du spationaute perdu dans l'espace se croisent, l'un regardant vers le ciel et l'autre vers la Terre. Thomas Pesquet joue donc les astronautes solitaires pour l'occasion, semblant presque à l'abandon dans la station spatiale dont il explore, et fait donc explorer aux internautes, de nombreux recoins, jusqu'à sa couchette.

Il est pourtant loin d'être seul à bord de son vaisseau puisqu'il le partage actuellement avec trois collègues russes et deux américains. Lesquels ont apparemment eu la courtoisie de se faire discrets pour qu'il puisse se faire ce petit plaisir et, semble-t-il, de lui tenir la caméra à l'occasion.

Le Français est mélomane, et notamment amateur de musique électro. Il partage d'ailleures régulièrement ses titres préférés sur son compte Twitter sous le hashtag #songsforspace. "La vie est toujours plus belle en musique! Merci à Yuksek pour cette collaboration", a-t-il écrit en légende de cette vidéo ce vendredi 3.

La vie est toujours plus belle en musique! Merci à @yuksek pour cette collaboration #songs4space https://t.co/3lD92T241l — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 3 février 2017

La musique semble être une passion que partagent d'ailleurs bien des astronautes. Le Britannique Tim Peake, (en mission fin 2015-début 2016), avait ainsi lancé un "blind test" de l'espace. En 2013, le Canadien Chris Hadfield connaissait un succès intersidéral (plus de 34 millions de vues aujourd'hui) en livrant -en apesanteur- sa version de Space Oddity de David Bowie.

(Voir ci-dessous le clip de Live alone de Yuksek, avec Thomas Pesquet):