Thomas Wiesel, les Français et la Covid-19 : l'humoriste réagit en direct à l'annonce du couvre-feu mercredi 14 octobre (vidéo)

Quelques minutes après l’annonce, par Emmanuel Macron, du couvre-feu à Paris, en Ile-de-France et dans huit métropoles, Thomas Wiesel était sur scène dans la capitale. L’humoriste suisse a su réagir avec brio aux nouvelles mesures contre la propagation de la Covid-19.

Thomas Wiesel est, dans la nouvelle génération d'humoristes, l'un de ceux qui savent le mieux dépeindre nos sociétés et leurs travers... Il l'a une nouvelle fois prouvé mercredi 14 octobre, sur scène à Paris. Il a livré 10 minutes brillantes sur la gestion de la crise de la Covid-19 par les autorités françaises et sur la réaction de population.



Des lourdeurs bureaucratiques à l’embouteillage dans les laboratoires pour les tests de dépistage du coronavirus (« On est contagieux à peu près une semaine avec cette maladie, le délai des tests en France c’est deux semaines… »), en passant par la capacité des Français à respecter les mesures « qui changeaient tous les trois jours », sans oublier l’échec de l’application « Stop-Covid », qui deviendra « Tous anti-Covid » le 22 octobre (« StopCovid c’est plus ou moins l’efficacité de Gilbert Montagné qui fait la circulation au rond-point de l’Etoile »)… Thomas Wiesel égratigne les Français, prompts à descendre dans les rues et à faire la fête pour lutter contre la terreur islamiste en 2015, mais bien moins « obéissants » lorsqu’on leur demande, pour lutter contre la propagation de l’épidémie, de cesser de se réunir après 21 heures…



Une vidéo à regarder d’urgence pour dédramatiser la situation actuelle et rire de bon cœur avec un humoriste aussi attachant que lucide.