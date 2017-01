"Top Chef": du sang et des larmes, la saison 8 commence fort

Retour gagnant pour Top Chef sur M6 mercredi 25. L'émission culinaire phare de la chaîne a conquis, avec sa nouvelle formule, près de 3,4 millions de téléspectateurs (soit 16% de part d'audience), qui ont salivé d'envie devant des desserts au chocolat au cœur coulant, un bœuf-carotte sucré, des crevettes déstructurées ou encore un velouté de potimarron pané.

Depuis la saison 4, en 2013, Top Chef n'avait plus connu un départ aussi canon. La recette combinant nouvelle formule et nouveau jour de diffusion (mercredi au lieu de lundi) a, semble-t-il, suscité la curiosité des téléspectateurs, même si la longueur de la soirée a pu en décourager plus d'un. Cette saison, un peu à la manière de The Voice, les trois membres du jury –Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran- ont constitué chacun une brigade, instaurant un une ambiance de compétition entre eux, en plus de celle qui existe déjà entre les candidats. Douze candidats (quatre dans chaque équipe) ont donc intégré le concours mercredi soir, laissant sur le palier Mickaël (chef cuisinier de 24 ans), Marion (ancienne mannequin de 28 ans) et Alexandre (25 ans, chef de partie dans un restaurant gastronomique).

La soirée a tenu toutes ses promesses en matière de suspense et d'émotions. Cinq candidats ont participé à une première épreuve sur le thème "pâtes sans pâtes". Céleris, sèches, spaghettis moléculaires… Kelly, Guillaume, Jean-François, Mickaël et Alexandre ont sué pour sortir la meilleure assiette possible. Cinq autres candidats -Maximilien, Franck, Alexis, David et Marion- ont, eux, dû revisiter le cœur coulant au chocolat pour impressionner le jury. Marion, très émue, et stressée, n'a pas réussi à finir son dressage. Enfin, les cinq derniers candidats -Carl, Thomas, Julien, Jérémie et Giacinta- se sont affrontés sur une troisième épreuve de qualification autour du bœuf-carotte. Thomas a choisi un beau filet de bœuf bien saignant, il y a d'ailleurs laissé un doigt et s'est fait soigner en urgence par Philippe Etchebest, avant que les pompiers s'occupent de lui.

En épreuve de dernière chance, Mickaël, Marion et Alexandre se sont donc fait doubler par David, Carl et Giacinta à cause d'un crustacé: la crevette. Encore sous le coup de l'émotion lors de son élimination, Marion n'a pu s'empêcher de verser quelques larmes face caméra. Suite des aventures des cuisiniers mercredi prochain, le 1er février.

Les brigades: Philippe Etchebest est à la tête de l'équipe bleue, composée de Jean-François, Franck, Jérémie et Carl. Michel Sarran dirigera la brigade jaune avec Guillaume, Alexis, Julien et David. Enfin, Hélène Darroze tentera de mener l'équipe rouge -Kelly, Maximilien, Thomas et Giacinta- à la victoire.