"Top Chef": un MOF recadre Geoffrey et répond à la polémique face aux critiques

Pour la 100e émission de Top Chef, diffusée mercredi 14 au soir sur M6, la chaîne a fait les choses en grand en conviant 100 Meilleurs Ouvriers de France (MOF) dans les grandes écuries du domaine de Chantilly. Et ce, pour juger les candidats lors d'une épreuve où chacun devait cuisiner 100 bouchés salées et sucrées.

Mais avant d'accéder à cette grande épreuve, les participants devaient s'affronter les uns contre les autres lors de petits défis techniques dictés par les MOF. Et le premier exercice a particulièrement fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Car après avoir demandé aux candidats de désosser un pigeon par le dos en seulement quelques minutes, le chef Gilles Goujon s'en est pris à l'un d'eux, Geoffrey Degros.

Ce dernier ne connaissait pas la technique et a préféré abandonner l'épreuve "par respect du produit". Un comportement qui a fortement déplu au chef trois étoiles qui n'a pas hésité à lui dire ce qu'il pensait de lui. "Ce n'est pas normal, il y a 100 Meilleurs Ouvriers de France qui se sont déplacés, et vous, vous ne faîtes pas, ce n'est pas normal. C'est trop facile, je trouve cela vraiment scandaleux. Ce n'est pas bien", lui a-t-il lancé laissant le plus jeune candidat de l'émission complètement déboussolé.

Rapidement, de nombreux internautes sont montés au créneau sur Twitter, dénonçant l'attitude du chef trois étoiles et exprimant au passage leur soutien à Geoffrey. Les commentaires ont été si nombreux que le Meilleur Ouvrier de France a tenu à mettre les choses au clair en publiant un long message sur Facebook.

"Je persiste et je signe, je n’ai manqué de respect à personne: ni à Geoffrey Degros, ni à quelqu’un d’autre. Je vous rappelle que j’étais le porte-parole des MOF. Tous étaient unanimes et trouvaient ce comportement inadmissible comme lui a précisé sa chef Helene à la fin de l’émission d’ailleurs. J’ai dit simplement à Geoffrey que ce n’était pas normal. Et entre deux épreuves, hors antenne, je l’ai pris à part pour le boos­ter et l’ai encou­ragé à ESSAYER. Pour tenter toujours l’excellence", a-t-il expliqué laissant entendre qu'il devait accepter les critiques pour élever son niveau.

"Je pense que ce jeune cuisinier a priori créatif manque de technique et pour continuer avec succès dans cette émission doit donc s’améliorer et apprendre. Ce genre de situation doit lui permettre de se remettre en question et de s’élever", a-t-il ajouté confiant que s'il s'était senti blessé, il s'en excusait. "Quand au pigeon il était déjà sacrifier bien avant sans que je puisse y être pour quoi que ce soit", a-t-il conclu.