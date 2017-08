Toulouse: Bigflo et Oli en un concert caritatif surprise au Bikini au profit du Secours populaire

Les places sont en vente depuis ce mercredi 30 à 16h! Le duo de rappeur Bigflo et Oli a organisé un concert caritatif surprise au Bikini, à Toulouse. La soirée, qui aura lieu le mercredi 15 novembre, a pour but de réunir un maximum d'argent pour l'association du Secours populaire.

L'annonce du concert surprise a été faite par les deux rappeurs toulousains sur leur page Facebook et sur Twitter lundi 28. Interrogé par France Bleu Toulouse, Bigflo, l'ainé du duo, espère récolter un maximum pour venir en aide aux personnes dans le besoin. "Le but c'est de récolter un maximum de sous pour faire un gros chèque a la fin. On essaye de vraiment se servir de cette chance qu'on a de générer de l'argent, de commencer à être connu et d'être écouté quand on parle, ducoup on essaie de se bouger parce qu'on se rend compte qu'en rencontrant des gens qu'il y a des besoins et que parfois tout le monde ne le fait pas. On ne se considère pas du tout comme des exemples, on a encore beaucoup d'efforts à faire", a-t-il déclaré au micro de la radio locale.

TOULOUSE <3 !!! On a décidé de faire un petit cadeau, un concert au Bikini comme à l'ancienne en petit comité ! De... Publié par Bigflo et Oli sur lundi 28 août 2017

"Soyez prêt parce que ça va partir très très vite!", ont prévenu les interprètes de La vraie vie sur leur page Facebook lors de l'annonce du concert. Et bien, ils n'avaient pas tord, à 16h25 le site de vente en ligne Digitick affichaient déjà que toutes les places avaient été vendues. Cependant, certains toulousains auront peut être la chance de se procurer un billet s'ils se rendent dans les points de vente physiques de la ville.

Oli a tenu à rassurer les Toulousains qui n'auraient pas réussi à obtenir le fameux sésame pour le 15 novembre, "c'est la ville où on a fait nos premiers concerts, et bien sûr Toulouse (est) le début de plusieurs rendez-vous je pense".