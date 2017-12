TPMP: Agathe Auproux quitte l'émission

Nouveaux départ de l'émission Touche pas à mon poste, après Enora Malagré, Capucine Anav ou encore Thierry Moreau, c'est au tour d'Agathe Auproux de quitter le programme de Cyril Hanouna diffusé chaque soir de semaine sur C8. La jeune chroniqueuse l'a annoncé mardi 19 sur son compte Twitter.

"Les amis. J'ai pris la décision de quitter Touche pas à mon poste. Je vous en dis plus très vite. Un grand merci aux équipes pour ces 8 mois exceptionnels", a écrit la jeune journaliste de 26 ans.

Elle n'a donc donné aucune raison de cette décision soudaine, après moins d'un an de présence à l'écran, qui a surpris un bon nombre d'internautes. La chroniqueuse attend certainement de participer une dernière fois à l'émission pour s'expliquer face caméra et surtout aux côtés de Cyril Hanouna et de tous les autres participants au programme.

Mais les internautes impatients ont déjà commencé à imaginer les raisons de son départ. De très nombreux fans déçus pensent d'ailleurs que la jeune journaliste quitte l'émission à cause "de toutes les méchancetés que certains écrivent".

Agathe Auproux est en effet une personnalité très clivante au sein de l'émission. Certains "haters" n'hésitent d'ailleurs pas à lui prêter une relation amoureuse avec Cyril Hanouna, ce qui expliquerait selon eux les rumeurs de rupture entre l'animateur avec sa femme.

Agathe Auproux avait démenti en bloc ces accusations en direct sur TPMP en juin dernier. "Aujourd'hui, quand tu es une meuf, que tu es jeune, que tu fais tes débuts dans la télé ou dans ce milieu-là, c'est forcément que tu as sucé un mec ou que t'as couché avec quelqu'un d'autre. (...) Là ça implique mon mec, ma vie, mon travail, vous (Cyril Hanouna), votre femme, ça va trop loin! C'est juste chiant et en plus vous n'êtes pas du tout mon style physiquement".