"TPMP": Benjamin Castaldi clashe Jean-Michel Maire avant qu'il apprenne l'arrivée de sa femme Aurore dans l'équipe

De plus en plus sûr de lui, Benjamin Castaldi, qui s'en était déjà prit à Gilles Verdez en avril dernier, a encore une fois fait parler de lui. Mardi 6 juin sur le plateau de l'émission de C8, alors que les chroniqueurs de Touche pas à mon poste débattaient sur la toute nouvelle émission de M6 portant sur la chirurgie esthétique, l'ancien présentateur de TF1 n'a pas apprécié une blague de Jean-Michel Maire à son égard. Benjamin Castaldi ne s'est pas laissé faire et a répliqué violement: "Franchement j'aurai ton corps torse nu, la vie de ma mère, je ne sors pas dans la rue. Torse nu, t'es dégueulasse, t'es taillée comme ça. T'as les seins qui tombent, et t'as le gras qui vient par-dessus la ceinture. C'est dégueulasse. Et ça, plus ton pied, t'es à foutre aux toilettes" a répondu Benjamin Castaldi, avant que Jean-Michel Maire ne réplique :"Et mon coco, on verra le corps que t'auras quand t'auras 55 ans, parce que là t'en prends le chemin encore plus dégueulasse que moi", a répondu Jean-Michel Maire.

A la fin de l'émission, Benjamin Castaldi a eu la surprise d'apprendre l'arrivée d'une nouvelle recrue. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le chroniqueur de Cyril Hanouna la connait bien. Il s'agit de sa femme Aurore Aleman directrice de casting de Secret Story.

Après les départs successifs de Thierry Moreau et d'Enora Malagré, la jeune femme va rejoindre l'équipe de chroniqueurs de TPMP à la rentée prochaine. Espérons, que la présence de sa femme appaise un petit peu l'ancien présentateur de Secret Story.