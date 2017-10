"TPMP": Benjamin Castaldi dénonce des "pressions" exercées sur l'agent de Pierre-Antoine Bosse par "Quotidien" (vidéo)

La rivalité parfois agressive entre Touche pas à mon poste (dit TPMP) sur C8 et Quotidien sur TMC ne risque pas de se voir apaiser. Dans l'émission du mercredi 4 animée par Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi, l'un des chroniqueurs, a en effet dévoilé des SMS montrant la concurrence acharnée et agressive que se livrent les deux programmes.

En ligne de mire? L'interview le lundi 2 de Pierre-Ambroise Brosse dans l'émission de Cyril Hanouna champion du monde du 800 mètres surtout présent dans les médias à cause de l'agression brutale qu'il a subie dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août. L'athlète était visiblement courtisé pour en parler dans Quotidien et TPMP et il a choisi plutôt l'émission de l'animateur parfois contesté. Ce qui n'a visiblement pas plu du tout au programmateur de l'émission de TMC.

Benjamin Castaldi révèle en effet des "pressions", à savoir un échange de message entre le programmateur en question et l'agent de Pierre-Ambroise Brosse, dit "PAB". Dans un premier message, l'employé de Quotidien déplore que "PAB se passe ainsi du 1er talk show de France au profit d’une émis­sion qui a très mauvaise presse, peut-on lire. J’apprends sur Twitter qu’il va chez TPMP, je ne comprends pas".

Dans un second message, le même personnage s'énerve en déclarant: "Tu m'as dit que tu me recontacterai et que je serai le premier au courant pour son interview. J'avais entièrement confiance en toi. Et j'apprends sur Twitter qu'il va chez TPMP. Je ne comprends pas". Ce à quoi l'agent de l'athlète répond par un lapidaire: "A la lecture de ces messages très heureux de ne pas venir!".

Autour de la table de Cyril Hanouna, l'agacement est perceptible. "De dire qu’on a mauvaise presse, ce n’est pas très sympathique. Je trouve cette méthode fran­che­ment dégueulasse" s'emporte Benjamin Castaldi. Et à l'évocation de "1er talk show de France" ce dernier s'agace: "Si on fait un peu l’his­toire depuis cinq ans que vous êtes face à Yann Barthès (qui présente Quotidien et qui était auparavant sur Canal + sur le même créneau horaire, NDLR), il y a eu 1 000 émissions et il vous a battu 50 fois". Ce à quoi Hanouna, goguenard, lui répondra "50 fois de trop". Ambiance.