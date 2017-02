"TPMP": le rêve de Cyril Hanouna? Participer à l'émission "A l'état Sauvage" de Mike Horn avec… Stéphane Plaza! (VIDEO)

"Un pas après l'autre". Après Michaël Youn et M Pokora qui ont marché dans les pas de Mike Horn, Cyril Hanouna serait prêt à relever le défi. Mais il ne voudrait pas participer à l'émission de M6 A l'Etat Sauvage tout seul. Il souhaiterait en effet affronter la jungle avec Stéphane Plaza, animateur star de la chaîne (Recherche appartement ou maison, Maison à vendre, Chasseurs d'appart'…).

Rien n'a pour l'instant était signé. Ce n'est qu'une envie que le présentateur de Touche Pas à Mon Poste a évoquée mercredi 15 au soir dans son émission sur C8. Stéphane Plaza a envoyé un SMS à Cyril Hanouna alors que ce dernier se "disputait" avec Matthieu Delormeau, qui critiquait l'animateur de M6, trop souvent à l'antenne à son goût. Et c'est après cela que le présentateur de TPMP a déclaré: "On a très envie, je vous le dis, on s'est appelé avec Stéphane Plaza, on rêverait d'aller faire l'émission de Mike Horn tous les deux ensemble".

Autour de la table, les chroniqueurs n'ont pas trop réagi, sauf Capucine Anav qui s'est exclamée: "Oh ce serait bien". Sceptiques, les autres n'ont pas moufté. Mais Cyril Hanouna n'a pas tardé à les faire rire. "Mais je pense que Mike Horn il se noie. Ou entre Stéphane Plaza et Hanouna il nous noie tous les deux" a-t-il dit, déclenchant l'hilarité du public.

Entre l'emploi du temps de Cyril Hanouna sur C8 et celui de Stéphane Plaza sur M6, il sera difficile, si ce projet se concrétise, de dégager une semaine entière pour aller affronter la nature. Mais pour présenter TPMP, il n'y aurait pas de problème. Cyril Hanouna a visiblement déjà pensé à ça, et Benjamin Castaldi ou Mathieu Delormeau, pourrait le remplacer en attendant son retour.

(Voir ci-dessous l'extrait de TPMP où Cyril Hanouna révèle son rêve à ses chroniqueurs)

Cyril Hanouna - TPMP : il veut faire "A l'Etat... par nonstopzappingofficiel