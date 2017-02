TPMP: Loana tentée d'intégrer l'émission de Cyril Hanouna

Elle a connu de sérieux déboires, dans sa vie privée et professionnelle, mais elle remonte la pente aujourd'hui. A bientôt 40 ans, Loana remonte en selle. La première grande icône de téléréalité, connue notamment pour une scène de sexe dans la piscine du premier Loft Story en 2001, va bientôt réapparaître dans les Anges saison 9 sur NRJ12. Ce lundi 13, elle était dans l'émission matinale de Thomas Joubert sur Europe 1.

L'ex-bimbo a notamment réagi à des propos de Benjamin Castaldi qui, dans Touche Pas à Mon Poste sur C8, regrettait de l'avoir laissé tomber après Loft Story. "On aurait dû tous, et peut-être moi aussi, l’accompagner et être à ses côtés" a-t-il confié. "Ca m’a touchée. C’est bien qu’il le reconnaisse 16 ans plus tard. J’aurais apprécié que la prod, lui ou n’importe qui m’accompagnent, m’aident ou m’expliquent ce qu’il s’est passé. J’ai été lâchée dans la nature un peu comme un agneau dans une meute de loups" lui a répondu Loana par média interposé.

Suite à ça, la futur "quinqua" a évoqué la possibilité d'intégrer l'équipe des chroniqueurs de TPMP (Cyril Hanouna l'a déjà sollicité plusieurs fois). En signant le tout d'un (gros) bémol. "Ce serait bien d'être autour de la table mais juste en tant qu'invitée une fois par semaine, je n'ai pas envie d'y être tous les jours". Pourquoi? Qu'est-ce qui ferait qu'elle pourrait s'y sentir mal? "Maintenant que je vois comment ça se tire dans les pattes, je suis quelqu'un de trop gentil pour être dans ce groupe-là". La violence de certains propos proférés au quotidien sur le plateau de l'émission pourrait donc la rebuter.

Mais Loana n'a pas tout misé sur TPMP pour relancer sa carrière médiatique, bien au contraire. Elle s'est notamment lancée dans la chanson et sort, pour la Saint-Valentin, un album de reprises d'Elvis Presley. Après son retour dans les Anges, elle pourrait, à l'instar de Nabilla, créer sa propre télé-réalité. "Faire de la télé-réalité ne me dérange pas. Je viens de là, cela a été ma baguette magique. Je continuerai encore si on me le demande". Mais "faire sa propre émission", reste pour l'instant qu'à l'état de projet.