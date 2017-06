"TPMP": Capucine Anav annonce la fin de sa collaboration avec Cyril Hanouna (vidéo)

La vague de départs continue pour Touche Pas à Mon Poste. Après Thierry Moreau, Enora Malagré, et probablement bientôt Matthieu Delormeau, c'est au tour de Capucine Anav de prendre volontairement la porte de l'émission de Cyril Hanouna. La jeune femme a officialisé la nouvelle ce mardi 20 auprès de Gala, alors que cela faisait des semaines que la rumeur insistait sur le fait que Cyril Hanouna ne voulait plus d'elle autour de la table des chroniqueurs de TPMP. On ne la voyait d'ailleurs plus dans cette émission, bien qu'elle apparaissait toujours sur C8 sur le créneau d'avant, dans Il en pense quoi Camille?! Avec Camille Combal.

Mais selon ce qu'a confié Capucine à Gala, elle aurait pris seule cette décision de ne plus faire partie de l'équipe de chroniqueurs. "J'ai adoré cette expérience, ça a été une aventure exceptionnelle. (…) C'était mon rêve de travailler avec Cyril et il s'est réalisé. Maintenant, à 26 ans, il est temps pour moi d'arrêter. Peut-être parce que je ne me sens pas à la hauteur" a-t-elle confié, maîtrisant sa voix bien que ses yeux trahissaient son émotion.

Elle est arrivée au bout du rôle qui était le sien dans TPMP: celui de la "blondasse un peu (débile)". "Je suis naïve, mais je ne suis pas débile. J'arrête avant d'en souffrir" a-t-elle expliqué.

Désormais, elle va prendre un peu de repos avant de répondre à différentes sollicitations. Et elle pense déjà faire un break avec la télévision. "J'ai plusieurs propositions en télé. Et j'ai des propositions en théâtre. Je pense honnêtement que je vais me tourner vers le théâtre" a-t-elle déclaré.

Au cours de cette interview, Capucine Anav a également donné des nouvelles de Matthieu Delormeau, avec qui elle gardera contact dans l'après TPMP. "J'ai de ses nouvelles. Il va bien. Mais ce n'est pas à moi de parler à sa place".