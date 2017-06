"TPMP": Camille Combal au bord des larmes pour son dernier Poste de surveillance

C'est un tournant pour Touche Pas à Mon Poste. Jeudi 22, Camille Combal a présenté pour la 947e fois sa chronique Le Poste de surveillance. Et pour ce moment, Cyril Hanouna lui a fait un hommage déchirant. "Je voudrais dire que Camille c'est vraiment mon poto. C'est quelqu'un d'une fidélité incroyable, que j'aime énormément. Et je vous jure, sur plus de 1000 chroniques, il n'y en a pas eu une qui a été moyenne. Sans déconner: c'est un carton à chaque fois", a déclaré le présentateur avant d'embrasser son collègue.

Camille Combal a été particulièrement ému sur le plateau. "C’est le dernier, je suis très ému. J’ai calculé, et c’est le 947e et dernier Poste de surveillance", a précisé le chroniqueur avant d'ajouter, au bord des larmes, "j'ai vécu mes plus belles années là. Les gens doivent se dire que c'est juste une chronique mais pour nous, c'est notre quotidien".

Ce n'est pas un adieu. La saison prochaine, Camille sera toujours présent dans l'émission à laquelle il participe depuis cinq ans, sauf que le format aura quelque peu changé: il bénéficiera de sa propre émission et d'un temps d'antenne supplémentaire en prime time. "On créerait à 20h un rendez-vous intégré à TPMP. On va changer de plateau l'an prochain, et il y aura une partie tournante derrière. Camille apparaîtra avec son propre plateau à 20h pile, et nous fera 20 à 25 minutes avec vraiment un JT", avait expliqué celui qu'on surnomme "Baba" dans son émission du mardi 23 mai. La chaine C8 mise donc sur un rendez-vous d'informations traité de manière décalée.