"TPMP": Capucine Anav en mini-short et bottes sur un sol mouillé fait une chute spectaculaire (VIDEO)

Il n'y a pas que Matthieu Delormeau qui est confrontée aux rires multiples de ses collègues chroniqueurs dans l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) lorsqu'une mésaventure lui arrive. La jeune Capucine Anav, 25 ans, a été moquée lors de l'émission du mercredi 1er mars.

Lors du programme en effet –qui était diffusé en direct– les chroniqueurs se soumettent, comme souvent, à des défis improbables. Dans celui intitulé Booty Milk Shake, Capucine Anav devait s'installer sur une chaise et boire un grand verre de la boisson lactée. Mais ce n'est pas à l'ingestion du liquide épais que la chroniqueuse s'est ratée, c'est tout simplement... au moment de s'assoir sur la chaise. Portant des bottes certes seyantes mais qui ne permettait qu'un équilibre précaire, la jeune femme a brutalement glissé sur le sol.

De plus, le plateau avait été rendu glissant par les précédents défis auxquels les autres chroniqueurs s'étaient prêtés, ce qui a accentué la glissade de la jeune femme, rattrapée in extremis par un Cyril Hanouna hilare, et par Michaël Youn, invité du jour. Elle n'est pas parvenu à se relever jusqu'à ce que des membres de l'équipe technique interviennent en urgence pour éponger le sol.

La chute, assez spectaculaire, a provoqué plus de peur que de mal, Capucine Anav ayant été retenue avant de heurter le sol, le fou rire a été unanime. La chroniqueuse en sera quitte pour une belle frayeur. Surtout, elle laissera sans aucun doute sa trace dans les bêtisiers des dix prochaines années.

(Voir ci-dessous la chute acrobatique et le rattrapage in extremis de Capucine Anav dans TPMP)