"TPMP": Cyril Hanouna choqué par le comportement d'Elise Lucet face au pape (VIDEO)

Habitué des phrases et des comportements déplacés, Cyril Hanouna n'a pas hésité à remettre en place Elise Lucet. Au lendemain de la diffusion de l'émission Cash Investigation, consacrée à la gestion des affaires de pédophilie par l'Eglise catholique, le présentateur a expliqué, mercredi 22 au soir sur le plateau de Touche pas à mon poste, n'avoir pas du tout apprécié le comportement de la journaliste face au pape François. "Ça ne se fait pas", a-t-il commencé par dire. Et d'ajouter: "Inter­pel­ler le Pape comme ça, vous trouvez ça bien? Il y a un respect à avoir je suis désolé. On n'inter­pelle pas le Pape comme ça, et pourquoi pas lui dire, +Tu viens faire un selfie?+.

En désaccord avec son patron, la chroniqueuse Enora Malagré a finalement pris la parole, expliquant son point de vue. "On est dans une société laïque, on interpelle qui on veut", a-t-elle déclaré félicitant au passage la journaliste: "C'est une femme qui va au bout de son enquête. C'est une grande journaliste et encore une fois c'est une femme qui a des couilles".

Mais pour Cyril Hanouna, la journaliste aurait dû procéder différemment. "Ce qu'il fallait faire, c'est prendre rendez-vous avec le pape", a-t-il affirmé se faisant couper la parole par ses chroniqueurs qui lui ont expliqué qu'elle avait bel et bien tenté d'obtenir une entrevue avec lui. En vain. "Et bien il ne veut pas la voir, on n'apos­trophe pas le Pape comme ça, surtout sur une chaîne du service public, je suis désolé", a-t-il déclaré, coupant court à la discussion.

Ce même soir, Cyril Hanouna s'est également moqué gentiment des pratiques de la journaliste dans un sketch. Coiffé d'une perruque blonde aux cheveux courts, il s'est fait appeler Elise Lucette, star de Darkash Investigation. Un mot qui peut se traduire par "rigolade", voire "grosse rigolade". Dans cette parodie, le présentateur s'est donc grimé en la journaliste, partant à la rencontre de commerçants pour dénoncer des scandales qui n'en étaient pas vraiment. Il s'est par exemple retrouvé devant un bar nommé "Le garage", criant à la publicité mensongère.

(Voir ci-dessous la vidéo de l'extrait où Cyril Hanouna s'en prend à Elise Lucet):