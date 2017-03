"TPMP": Cyril Hanouna est-il en train de pousser Matthieu Delormeau vers la sortie?

Les téléspectateurs sont-ils lassés des humiliations permanentes de Matthieu Delormeau, et des incartades répétées du chroniqueur fréquemment soumis, il est vrai, aux quolibets de ses confrères?

Vendredi 24, Matthieu Delormeau passait un test majeur puisque le présentateur se voyait confier la présentation l'émission précédent TPMP en remplacement de Camille Combal (l'émission étant rebaptisée pour l'occasion Il en pense quoi Matthieu?). Le programme n'a affiché qu'une audience de 2,2% (315.000 téléspectateurs), soit une baisse de presque un point par rapport à d'habitude quand elle est présentée par Camille Combal. Un camouflet.

Depuis, l'animateur se fait plus rare dans TPMP disparaissant même dans certaines émissions. Et la multiplication des demandes sur les réseaux sociaux exigeant le départ du chroniqueur laisse entendre que Cyril Hanouna, présentateur de TPMP mais surtout producteur de l'émission, envisage sérieusement d'indiquer la sortie à Matthieu Delormeau.

Autre signe: des agacements plus fréquents sur le plateau et des gestes étranges et agressifs d'autres chroniqueurs à l'encontre de leur collègue, qui vont au-delà de la blague. Que ce soit une foule de reproches adressés par Gilles Verdez, un stagiaire qui se permet de déclarer que Matthieu Delormeau est le chroniqueur qu'il aime le moins, ou même Jean-Luc Lemoine qui vient frapper son collègue qui, visiblement, l'excédait.

Paradoxalement, ces multiples incartades ont fini par avoir un effet néfaste sur l'émission en focalisant l'attention sur Matthieu Delormeau, qui n'est visiblement pas contre un tel coup de projecteur malgré l'image personnelle que ce buzz lui coûte. Une émission de plus en plus centrée autour du chroniqueur au risque de voir les élucubrations de ce dernier prendre des proportions considérables, comme quand Matthieu Delormeau révélait sur le plateau à l'un des invités… être en couple avec Cyril Hanouna, ce que ce dernier n'avait pas du tout apprécié.