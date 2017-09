"TPMP": Cyril Hanouna satisfait de la nouvelle formule de l'émission

Une semaine après avoir repris les manettes de Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna est revenu sur la nouvelle formule de son émission dont il semble visiblement satisfait. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre ce lundi 11 au micro de Village Médias. "Les audiences sont très bonnes. A C8 on est très contents de la rentrée de TPMP", a-t-il déclaré.

Puis, l'animateur a fait un point sur les évolutions qu'a connues l'émission au fil des années."Nous n'avons jamais été en bas de gamme. L'émission se construit tous les ans. Cela fait cinq ans qu'elle est leader en quotidienne", a-t-il rappelé. Et d'ajouter: "Ce dont on avait besoin, ce n'était pas de monter en gamme mais d'intégrer des nouvelles personnes. Il y a Pierre Mènes qui nous a rejoints, il y a Rachid Arhab (membre du CSA, NDLR) aussi. Je voulais plus de journalistes autour de la table".

Pour lui, l'important est de reconquérir le public et notamment les annonceurs. Un défi qui semble d'ores et déjà remporté. "On avait eu une sanction du CSA mais maintenant ça nous fait rigoler. Maintenant, les annonceurs sont rassurés par ce que l'on fait dans l'émission. Tout se passe bien. On veut faire une émission qui me ressemble et qui nous ressemble à C8".

Pour rappel, l'émission a été mis à mal par de nombreuses polémiques avant l'été. L'une d'elles était née suite à un canular téléphonique au cours duquel Cyril Hanouna avait piégé des homosexuels en postant une fausse annonce sur un site de rencontre. Mais rapidement, face à l'ampleur des critiques, l'animateur s'était excusé sur le plateau de son émission. Puis, quelques jours plus tard, il avait à nouveau fait son mea culpa dans les colonnes de Libération. Au total, le CSA avait enregistré plus de 20.000 plaintes, un record.