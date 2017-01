"TPMP": Cyril Hanouna a sorti son sexe pendant l'entretien d'embauche d'Enora Malagré, elle en a ri

Ce n'était donc pas une blague. A l'occasion de la promotion de sa nouvelle émission, Le Van diffusée sur CSTAR lundi 23 (32.000 téléspectateurs), Enora Malagré a fait le tour des médias. Dans un entretien à 20 Minutes, elle est revenue sur son entretien d'embauche avec Cyril Hanouna, il y a quelques années, au moment d'intégrer Touche Pas à Mon Poste. Ce dernier avait posé son sexe sur l'épaule de sa secrétaire en disant "c'est un perroquet-teub", avant de s'adresser à Enora: "Je crois en toi".

La chroniqueuse avait déjà raconté cette histoire lors du prime La folle histoire de TPMP, en octobre 2016, faisant rire ses petits camarades. "Pour moi, c'est une performance artistique. (…) Ne soyons pas snobs ou méprisants. Pourquoi les envolées scato de Cyril ne seraient pas des performances? Lorsque John Waters fait manger de la merde à Divine, les gens crient au génie. C’est marrant quand même, non?" a-t-elle commenté lundi, créant une nouvelle polémique qui s'ajoute à la (très) longue liste de 2016.

Pour la chroniqueuse de TPMP, "le succès" explique les signalements au CSA et les scandales autour de l'émission. "Avec le succès, le projecteur est d'autant plus braqué sur vous" a-t-elle déclaré, avant de concéder: "de notre côté, c’est vrai qu’il y a eu des maladresses, des débordements, mais il ne faut pas oublier que nous faisons du direct tous les jours depuis sept ans".

L'animatrice télé de 37 ans a également expliqué le "buzz" autour de l'émission par l'importance (et la pression) des réseaux sociaux. Un nouveau modèle sur lequel Cyril Hanouna s'est appuyé pour gagner des téléspectateurs. "Là où Cyril a été très fort, c’est qu’il a fait de TPMP une émission sociale, une émission qui ressemble aux gens, une émission qui est faite tous ensemble. Et donc si vous ne l’aimez pas, c’est que vous n’aimez pas les gens, non?".