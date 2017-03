"TPMP": Cyril Hanouna va présenter le "Mad Mag" sur NRJ12 lundi 13 mars (VIDEO)

Cyril Hanouna avait créé une première surprise lors de l'émission de lundi 6 de Touche pas à mon poste (TPMP). Recevant ce jour-là Evelyne Thomas, il avait décidé de confier à l'animatrice de C'est mon choix, sur Chérie25 la présentation de TPMP mercredi 8, pour la journée de la femme.

Face à l'animatrice pour le moins interloquée, Cyril Hanouna avait pris son téléphone pour appeler Jean-Paul Beaudecroux, directeur du groupe NRJ12 dont Chérie25 fait partie, pour lui demander son accord. En quelques secondes, et en direct sur C8, les deux hommes parviennent à conclure un marché. Evelyne Thomas présentera bien TPMP (et passera donc le temps d'une soirée à la concurrence), en échange de quoi Cyril Hanouna devra également officier sur NRJ12 ou Chérie25. Restait à en savoir un peu plus.

C'est maintenant chose faite. Cyril Hanouna présentera le Mad Mag, le talk-show de NRJ12 pour l'émission programmée le lundi 13. Cyril Hanouna co-animera l’émission avec Ayem Nour, la présentatrice habituelle. Âgée de 28 ans, cette dernière avait été approchée il y a trois ans par le présentateur de Touche pas à mon poste pour rejoindre l’équipe en tant que chroniqueuse, Cyril Hanouna aimant particulièrement débaucher les animateurs de NRJ12 (comme Matthieu Delormeau).

L'offre avait été refusée à l’époque par la jeune femme. Le Mad Mag, qui est loin d'afficher les performances de TPMP promet donc de faire le plein de spectateurs lundi 13. Reste à savoir s'il en sera de même pour l'émission du 8 mars sur C8!

(Voir ci-dessous la négociation en direct pour l'échange d'un jour entre Cyril Hanouna et Evelyne Thomas)