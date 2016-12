TPMP: Enora Malagré insultée sur Twitter, après son message controversé dans un spot contre l'alcool au volant (VIDEO)

La démarche partait d’une belle intention, elle s’est transformé en véritable "clash". Certains diront même "lynchage numérique". Enora Malagré, l’une ces chroniqueuses vedettes de l’émission polémique Touche pas à mon poste (TPMP pour les intimes) s’est fait copieusement insulter après avoir participé à une campagne de sensibilisation sur les dangers de l’alcool au volant, diffusé depuis le 29 décembre.

Après une première séquence –étrange– où est diffusé un extrait de TPMP où Enora Malagré s’en prend au souffre-douleur permanent de l’émissnion, Matthieu Delormeau, pour montrer "qu’elle n’a pas sa langue dans la poche", l’animatrice raconte une anecdote expliquant comment lors d’une soirée très arrosée, elle a refusé de monter en voiture avec un conducteur ivre, "un pote (...) qui avait bu des litres de mojitos". Un geste qui lui aurait sauvé la vie, l’individu ayant eu un accident lors du trajet. "On dit non une fois, deux fois, trois fois… Et on est content de dire non. Parce qu'aujourd'hui, on est en vie, et lui, malheureusement, sur le trajet, ben il est mort". Conclusion: n’ayez pas honte de refuser de monter en voiture avec quelqu’un qui a bu.

L’anecdote a été jugé choquante par plusieurs internautes qui ont estimé que s’il est très avisé de ne pas monter en voiture avec un ami qui a trop bu, l’idéal… serait justement de le retenir de prendre le volant! Or ce message n’apparaît absolument pas dans le spot.

Et parmi les plus virulents, Muriel Cousin, la compagne de l’humoriste Stéphane Guillon, se laisse même aller à traiter Enora Malagré de "conne".

Mais elle est sérieuse? Ce qu'il fallait faire c'était dire NON aussi à son pote et le protéger!! La sécurité routière C ne pas être conne.. https://t.co/OZtuqjC8qx — Muriel Cousin (@MurielCousin) 30 décembre 2016

Ce qui n’a visiblement pas plus à l’intéressé qui répond assez sèchement à ses détracteurs (et sûrement un peu plus encore à Muriel Cousin): "Vous faites quoi vous pour sensi­bi­li­ser les gens ? Vous faites ses campagnes de préven­tion ? Réponse : non ! Alors au lieu de twee­ter du fond de votre canapé, bougez-vous! Stop à cet acharnement déplacé qui manque de discernement!"

À tous les abrutis comme Muriel cousin qui m'insulte car soit disant Je n'ai pas dissuade un camarade de prendre le volant voici ma réponse — Enora Malagré (@EnoraMofficiel) 31 décembre 2016

Elle confirme en outre qu’elle avait bel et bien "tout essayé" pour dissuader son ami mort de prendre le volant ce soir-là.

(Voir ci-dessous le sport d'Enora Malagré pour encourager les gens à ne pas monter avec un conducteur qui a trop bu)