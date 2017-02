"TPMP": Gilles Verdez demande sa compagne Fatou en mariage, malaise sur le plateau et les réseaux sociaux (VIDEO)

Moment étrange, voire un peu gênant ce vendredi 10 février dans Touche pas à mon poste (TPMP). Dans une émission dédiée à l'amour TPMP: la régalade de la Babalentin –approche de la Saint-Valentin oblige– Cyril Hanouna promet à ses téléspectateurs, et même à ses chroniqueurs une séquence qui s'annonce intense. Gilles Verdez, l'un des participants les plus fidèles de l'émission, allait demander en mariage sa compagne de longue date, Fatou. Cette dernière allait venir sur scène pour écouter la demande. Or, Cyril Hanouna confie que le couple Gilles/Fatou bat visiblement de l'aile depuis quelques jours. D'autant que la nommée Fatou aurait déjà refusé à plusieurs reprises la sollicitation de son compagnon. Un "oui" était donc loin d'être garanti et le moment s'annonçait plein de suspense.

Le moment venu, alors que Fatou et Gilles Verdez sont seuls sur le plateau, scrutés par les caméras et les chroniqueurs, le compère de Cyril Hanouna se met à genoux et commence une déclaration, relativement touchante au demeurant. Avant de poser la question fatidique. Et d'entendre le "oui" de la délivrance qui lui fera verser une larme de même qu'à la plupart des chroniqueurs et même de Cyril Hanouna, une émotion visiblement non feinte.

Mais il n'est pas certain, par contre, que l'attitude de Fatou était, elle, non feinte. Et les réseaux sociaux se sont enflammés pour mettre en doute la mise en scène. Explications: Fatou semblait particulièrement distante face à la déclaration de son compagnon. Son "oui, je veux bien", audible après de longues secondes, et immédiatement couvert par un habillage musical, n'était pas franchement enthousiaste, de même que l'étreinte qui s'en est suivi avec Gilles Verdez.

Sur le plateau : émotion et tout le monde en pleurs.



Tout le monde sauf Fatou... — Laurent (@lolodlms) 10 février 2017

Les internautes sur les réseaux sociaux ont noté également que Cyril Hanouna s'est éclipsé quelques instants en coulisse (où se trouvait Fatou), pour rassurer Gilles Verdez, avant de revenir et expliquer la situation. "Il (Gilles Verdez, NDLR) doit faire sa demande. Il a été la chercher à l'aéroport (Fatou reveniat tout juste d'un voyage, NDLR) et ils ne se sont pas parlés dans la voiture. Gilles m'a dit qu'il voulait peut être annulé la demande (...) mais finalement il veut la faire".

Les questions donc se posent: Fatou a-t-elle dit un "oui" sincère? S'est-elle senti obligée de répondre positivement à une demande sans intimité, entourée de caméras? Et Cyril Hanouna est-il vraiment aller voir Gilles Verdez en coulisses… ou est-il aller convaincre Fatou de dire "oui"? Pas de réponses à ces questions, mais comme un sentiment de malaise persistant en regardant les images.

