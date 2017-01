TPMP, Hanouna, Ardisson, Ruqiuer, Nagui, Moix, Burgraff: Brigitte Bardot flingue la télé

"Nous vivons dans une période où tout est vulgaire, ordinaire et médiocre" dès le début de l'interview donnée au Figaro, Brigitte Bardot donne le ton. "C’est très difficile de trouver un programme intéressant" à la télévision, a-t-elle assuré. "Mais je me régale avec Money Drop! Je m’amuse avec Chasseurs d’appart’ et je regarde encore Drucker parce qu’il n’y a rien d’autre". Les gentillesses s'arrêtent là.

"Ardisson devient d’une vulgarité épouvantable. Quant à Ruquier, je trouve que ses invités n’ont plus d’intérêt et que la blonde qui a une tête de mort et l’autre fou furieux": Vanessa Burggraf et Yann Moix apprécieront. Nagui en prend également pour son grade: elle ne le "regarde pas non plus parce que c'est minable". Mais celui qu'apprécie visiblement le moins Brigitte Bardot est Cyril Hanouna. "C'est d'une vulgarité, d'une bassesse ! C'est la lie de la télé celui-là", s'emporte-t-elle.

"Il manque des émissions comme +Les Dossiers de l'écran+, +La Tête et les jambes+, des émissions de qualité et intéressantes qui n'étaient pas au ras des pâquerettes et en dessous de la braguette", peste enfin l'ancienne actrice.

Brigitte Bardot a également mis au point ses idées politiques, particulièrement arrêtes: "Je suis très patriote. J’ai été élevée par un père et un grand-père qui se sont battus pour la France et qui m’ont inculqué l’amour de la patrie. Je ne suis pas fière de ce qu’est la France aujourd’hui. Je suis contre le vivre ensemble, mais je ne suis pas facho, pas plus que Marine Le Pen". Et ajouter être en phase avec "la plupart des idées" du Front nationale, "Marine Le Pen a la volonté de reprendre la France en main, de remettre des frontières et de redonner la priorité aux Français".