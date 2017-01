"TPMP": Hapsatou Sy très en colère contre Cyril Hanouna, Vincent Cerutti calme le jeu (VIDEO)

Quand Hapsatou Sy n'est pas contente, elle le fait savoir. Et c'est justement ce qu'elle a fait mardi 10 suite à l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Lors de cette séquence, les chroniqueurs devaient répondre à plusieurs questions, dont une qui concernait la carrière de l'homme avec lequel elle partage sa vie, Vincent Cerutti. "Qui est passé du parquet de Danse avec les Stars aux boules de l'Euromillion", a alors demandé l'animateur sans se soucier des répercussions de ce petit jeu.

Car sans plus tarder, Hapsatou Sy a pris la défense de son compagnon dans une série de messages sur Twitter. "La méchanceté de Cyril Hanouna lui jouera des tours. Mesquineries à chaque respiration et il joue le gentil. Personne n'est invincible", a-t-elle écrit tout en anticipant la réaction des "fanzouzes" de "Baba": "Et rien à faire de la petite armée qui va oublier de manger pour se déchaîner sur moi sur Twitter. Pensez à boire au moins". Suite à quoi, l'ancienne chroniqueuse du Grand 8 a été la cible de critiques: certains lui ont notamment reproché sa franchise tandis que d'autres lui ont rappelé qu'elle avait postulé à TPMP pour devenir chroniqueuse.

Mais Hapsatou Sy a souhaité mettre les points sur les i ce mercredi 11 au matin. "Je suis libre de dire ce que je veux, Cyril Hanouna aime les gens qui disent ce qu'ils pensent! Il le dit lui-même", a-t-elle écrit sur le réseau social. Et concernant son envie d'antan de rejoindre la bande à "Baba", elle s'est montrée claire: "pour être recalée encore faut-il avoir postulée. Je n'ai jamais demandé à faire partie de TPMP".

Spectateur de ce clash, son compagnon a alors pour tenter de calmer le jeu sur Twitter. "Hapsa­tou dit toujours ce qu’elle pense et c’est passionnant à vivre au quotidien, vraiment! On dira que c’est de l’humour et en aucun cas de la mesquinerie, pourquoi en douter? Ils sauront dire un jour combien ils m’apprécient. Aucune raison du contraire", a-t-il écrit précisant qu'il "faut de l’hu­mour, de l’au­to­dé­ri­sion et de la patience pour durer dans ce métier, ces messieurs le savent. Comment ne pas sourire? Y a pire comme problème. Bon TPMP ce soir... Prochain tirage FDJ vendredi soir, j'y serais et je vous embrasse. Bonne émission".

(Voir ci-dessous la vidéo de la séquence sur Vincent Cerutti postée par le Huffington Post):



La question de Cyril Hanouna sur Vincent... par LeHuffPost