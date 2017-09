"TPMP": Jean-Michel Maire tacle Nabilla, elle le remet à sa place (vidéo)

Elle a du répondant et l'a une nouvelle fois prouvé. Invitée mercredi 20 au soir sur le plateau de TPMP pour faire la promotion de sa nouvelle émission, dont le tournage a eu lieu en Australie, Nabilla n'a pas hésité à remettre Jean-Michel Maire à sa place lorsqu'il a tenté de la déstabiliser. Alors que les chroniqueurs devaient donner leur avis sur la nouvelle téléréalité de la jolie brune de 25 ans, ce dernier lui a fait savoir, à sa manière, qu'il n'appréciait pas forcément ce qu'elle était devenue.

"Je les aime beaucoup! Ils sont adorables, ils ont une histoire particulière. Mais on attendait la nouvelle Nabilla…", a-t-il commencé par dire avant d'être coupé par la chérie de Thomas Vergara. "Ca me saoule tous ces trucs trop bizarre: +la nouvelle Nabilla+. C’est bon, stop avec moi! J’ai fait plein de trucs, du cinéma, plein, plein de choses dans ma vie. On m’a proposé ça, j’avais envie de le faire avec mon frère, mes copines, mon mec, tranquille en Australie".

Une réponse qui n'a visiblement pas convaincu son interlocuteur qui aussitôt répliqué. "Vous avez peut-être fait du cinéma, mais cinq ans après on en est toujours au shampooing", a-t-il déclaré faisant référence à la phrase tant célèbre qui a poussé la jeune femme vers le succès quelques années plus tôt ("Allo! T'es une fille t'as pas de shampooing"). Pensant avoir le dernier mot, le chroniqueur s'est toutefois retrouvé sans voix lorsqu'elle lui a rétorqué qu'il était, lui aussi, "toujours là, sur cette table", cinq ans plus tard. Un tacle, applaudi par le public, qui a bien faire rire l'animateur.

Pour rappel, la nouvelle téléréalité de la bimbo, intitulée Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Austra­lie, met en scène les deux tourtereaux avec leurs proches, qui, en quelques semaines seulement ont dû traverser le pays en mode "roots", sac sur le dos. Des aventures à suivre actuellement sur NRJ12 tous les jours de la semaine à 18h15.