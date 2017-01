"TPMP": le salaire des chroniqueurs dévoilé, Enora Malagré trouve ça "gênant"

Ces révélations peuvent en surprendre plus d'un. Dans son dernier numéro, le magazine Télé 2 Semaines a dévoilé les salaires des grandes stars de la télévision dont ceux des chroniqueurs de l'émission Touche pas à mon poste. Et d'après leurs informations, ils toucheraient entre 200 et 700 euros pour chaque émission enregistrée. En revanche, certains comme Cauet ou Benjamin Castaldi factureraient un forfait de 1.000 euros. Ce dernier montant est aussi celui que gagneraient les chroniqueurs par participation à un prime-time spéciale de l'émission.

Le magazine a également précisé que Cauet gagnerait 6.000 euros pour le tournage de l'émission L'œuf ou la Poule tandis qu'Enora Malagré serait payée 3.000 euros pour un numéro de Derrière le Poste. Un chiffre qu'elle a tenu à rectifier sur le plateau de TPMP. "J’adorerais! C’est 2.500 euros. Ce n'est pas loin. Par contre, pour le chiffre des primes de TPMP, c’est faux, c’est moins. Mais c’est pas beaucoup moins", a-t-elle déclaré tandis que Gilles Verdez a estimé que les chiffres étaient "assez précis. Ils se trompent un petit peu mais ils sont pas complètement délirants sur les chiffres, qui sont dans les fourchettes qui sont quand même correctes".

Mais face à ces révélations, la chroniqueuse a tenu à dire ce qu'elle avait sur le cœur. "Mais pourquoi ils font ça? Franchement à l'heure de la crise, ça peut être gênant", a-t-elle déclaré tout en exprimant son point de vue: "moi, je pense que ça n'intéresse par forcément les gens".

Outre les salaires des chroniqueurs de TPMP, Télé 2 Semaines a également révélé ceux des autres stars du petit écran. Garou a par exemple gagné 45.000 euros pour sa participation à la fête de la musique tandis que Sandrine Quétier a empoché 18.000 euros par prime-time de Danse avec les Stars. De son côté, Laurent Ruquier gagnerait 10.000 euros par numéro de On n'est pas Couché. Une somme identique à celle de Stéphane Bern pour chaque émission de Secrets d'Histoire.