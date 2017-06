"TPMP": la sexy Malika Ménard, sèchement critiquée par Gilles Verdez, répond avec fermeté au chroniqueur (vidéo)

Si l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) a officiellement achevé sa saison vendredi 23, le talk-show de C8 continue en réalité une partie de l'été avec le plateau qui est cette fois occupé par les chroniqueurs, sans la présence de Cyril "Baba" Hanouna aux commandes. Et la tendance au clash, elle, reste bien présente. En témoigne l'échange tendu lundi 26 entre Gilles Verdez et l'une des invitées, l'ancienne Miss France et aujourd'hui présentatrice Malika Ménard.

Dans le cadre d'une séquence intitulé "le fauteuil de la vérité", Malika Ménard devait faire face aux critiques acerbes de Gilles Verdez, qui mâche rarement ses mots, y compris à l'encontre de ses propres confrères chroniqueurs. L'ancienne reine de beauté a présenté le 15 juin le premier numéro de Dans les secrets de…, un nouveau magazine hebdomadaire sur NRJ12, en plus de ses activités à l'antenne de France 3 Normandie (9h50 le matin). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Gilles Verdez n'a pas été convaincu de la prestation.

"Très respectueusement, lors de la première émission, je vous ai trouvé nulle. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon jugement?", lui assène le chroniqueur, sans argumenter son jugement lapidaire. La belle, heurtée pendant une seconde, ne se laisse pas faire pour autant et répond avec beaucoup d'élégance: "Moi qui regarde assez régulièrement TPMP, vous trouvez tout le monde nul. C'est un adjectif qui revient, il n'y a pas beaucoup de qualificatifs dans ce vocabulaire... A chaque fois c'est +nul, nul, nul+ Moi, j'ai fait de mon mieux, en tout cas. J'aurais aimé que ça vous plaise, vous êtes exigeant, c'est pas grave. Faut regarder encore le programme".

La réponse a laissé le chroniqueur sans voix et l'ancienne Miss France a rallié à sa cause Julien Courbet qui, du fait de l'absence de Cyril Hanouna, tenait les rênes de l'émission.