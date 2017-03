"TPMP": Matthieu Delormeau confie à un invité être en couple avec Cyril Hanouna avant finalement d'admettre avoir menti (VIDEO)

Mais qu'est-il passé dans la tête de Matthieu Delormeau, l'un des principaux chroniqueurs de l'émission Touche pas à mon poste sur C8? Celui qui est souvent la cible des moqueries et des quolibets de ses collègues est en effet au cœur d'une petite polémique au sein de l'émission.

Un autre chroniqueur, Jean-Luc Lemoine (qui a d'ailleurs récemment frappé Matthieu Delormeau) lors d'une séquence appelée les "4/3" où il dévoile quelques paroles en "off" sur le plateau, a semé la stupéfaction lors de l'émission de mercredi 22.

Les images montrent en effet un Matthieu Delormeau discutant avec l'un des invités du jour, le rappeur Rim K, et lui faisant une révélation proprement incroyable (et largement invérifiable): il serait en couple depuis un an avec… Cyril Hanouna. Parlant de "l'autre con de Tunisien là (Cyril hanouna, NDLR)", il explique à son voisin: "Je sortais avec Cyril depuis un an, un an et demi –tu ne le répète pas, il a une femme et tout– on est en train de se séparer, du coup ça fait un bordel dans l'émission".

Si Matthieu Delormeau s'exprime le plus sérieusement du monde, sans esquisser le moindre sourire, Rim K, lui, montre qu'il n'en croit pas un mot. Alors Matthieu Delormeau va déraper un peu plus, sans que l'on comprenne bien pourquoi: "C'est compliqué cette émission, y a trop de gays maintenant. Y a Castaldi (Benjamin, NDLR) c'est un enfer". Il affirme par contre que Gilles Verdez, lui, n'est pas homosexuel car "la communauté ne peut pas l'accepter".

Interrogé à l'issue de la séquence sur les raisons de ces révélations étranges (et présumées fausses), Matthieu Delormeau répondra de manière assez incohérente: "Peut-être que c'est dans ma tête, mais pour moi on a eu des +moments+ comme on dit en anglais!"

Cela a beaucoup faite rire Cyril Hanouna… mais beaucoup moins les autres chroniqueurs qui sont revenus sur l'indicent dans l'émission de jeudi 23. Et ont totalement "descendu" Matthieu Delormeau. Gilles Verdez, qui n'a jamais caché un certain mépris pour Matthieu Delormeau, lui assènera même: "Je trouve que tu as dépassé les bornes! Il n’y a pas de sens du spectacle". Le chroniqueur ainsi visé admettra bien sûr que tout est faux, tout en admettant cependant avoir "de l’affection et un petit coup de cœur pour Cyril".

(Voir ci-dessous le moment où Matthieu Delormeau explique à l'invité être en couple avec Cyril Hanouna)