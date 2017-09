Nouveautés, audiences: une première mitigée pour "TPMP"

Après une année riche en polémiques, la première de Touche pas à mon poste, lundi 4, était très attendue. C8 avait promis des changements, Cyril Hanouna avait assuré que l'ADN de l'émission resterait le même. Et en effet, de nouvelles têtes et animations sont apparues mais le concept évolue peu, pour un résultat d'audience toutefois mitigé.

L'émission a débuté par la participation de l'équipe à un nouveau clip de Nation, chanson de Tibz sur la tolérance. Peut-être un moyen de refermer la polémique sur le dérapage homophobe de Cyril Hanouna.

Sur l'ancien plateau du Grand Journal les spectateurs ont pu découvrir Kelly Vedovelli, la DJ qui accompagnera désormais l'émission et dont la silhouette a déjà fait réagir les téléspectateurs et les internautes. Ont également fait leur grande première Pierre Ménès, Dominique Farrugia et l'ancien membre du CSA Rachid Arhab.

Mais outre ces nouvelles têtes et la venue pour un live de la chanteuse Rita Ora, l'émission a vite retrouvé ses habitudes avec des chroniques notamment utilisées pour que les animateurs se chambrent entre eux. On a ainsi pu découvrir Les chiffres de M. Morin, Touche pas à mes TT comme d'anciennes rubriques. Le recentrage sur les médias qu'avait annoncé la chaîne ne s'est cependant pas vraiment fait sentir.

Quant au résultat, il est mitigé et à prendre avec des pincettes. Les chiffres sont plutôt bons et dans les habitudes de l'émission avec plus d'1,3 million de téléspectateurs alors que la barre du million n'était pas toujours atteinte en fin de saison dernière. Mais ces 5,5% de part d'audience respectables sont tout de même en dessous des 6,5% enregistrés par le meilleur ennemi de TPMP: Quotidien de Yann Barthès qui a bénéficié de la présence de Jamel Debbouze.

Cela alors que Cyril Hanouna balaye régulièrement les inquiétudes en rappelant que l'année passée, TPMP restait le premier talk-show de France. La défense de ce titre risque d'être au cœur de l'actualité des médias cette année.