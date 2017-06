"TPMP": Matthieu Delormeau sort enfin du silence après son "petit coup de mou"

Face à l'inquiétude grandissante de ses fans et le silence de plus en plus pesant, Matthieu Delormeau a décidé de (re)prendre la parole sur les réseaux sociaux. Totalement absent de Twitter et de la télévision depuis le 19 mai dernier et l'éclatement du scandale homophobe qui a ébranlé Touche Pas à Mon Poste, le chroniqueur de Cyril Hanouna a publié ce lundi 19 un message pour rassurer ses abonnés et les fans de l'émission de C8.

"Les amis. Pardon pour ce long silence, j'ai eu un petit coup de mou. Mais me revoilà en forme! Merci pour vos messages si touchants. Je vous aime" a-t-il ainsi écrit sur Twitter, un mois pile après sa dernière sortie médiatique. Ce message était accompagné du smiley content aux joues roses, signe de bonne humeur. Et de retour dans TPMP? Réponse ce lundi soir pour la première émission de la dernière semaine de diffusion, avant deux mois de vacances.

Les amis.Pardon pour ce long silence, j'ai eu un pti coup de mouMais me revoila en forme!Merci pour vos messages si touchants.Je vous aime — Matthieu Delormeau (@Mdelormeau) 19 juin 2017

Encore une fois, l'accueil de ces quelques mots par les fans a été en demi-teinte. Si beaucoup se sont montrés rassurés qu'il aille bien, d'autres ont clairement signalé leur mécontentement de n'en savoir plus.

La grogne des réseaux sociaux était déjà montée d'un cran jeudi 15 lorsque Matthieu Delormeau était apparu dans une vidéo sur Facebook pour promouvoir une soirée en boîte de nuit, sans dire un mot sur l'émission de Cyril Hanouna.

L'animateur de 43 ans a reçu le soutien plutôt inattendu d'Ophélie Winter. La chanteuse et mannequin s'est offusquée "des misères" subies par son ami ces dernières semaines, lui envoyant tout son amour. "Tu es mon petit bébé chat d'amour, tu sais ça" lui a-t-elle-même écrit.

Mon chat!!! Je suis à l Etranger , on m a dit qu on t avait fait des misères ?!Je veux que tu saches que je t aime tres très fort , courage — Ophélie Winter (@OphelieWinter) 19 juin 2017