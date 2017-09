"TPMP": retour en fanfare pour Matthieu Delormeau qui fait une jolie déclaration à Cyril Hanouna (vidéo)

Comme si rien ne s'était passé. Ou presque. Matthieu Delormeau a effectué son retour dans Touche pas à mon poste lundi 18 au soir en tant qu'invité. Il n'était plus apparu dans l'émission phare de C8 depuis le mois de mai dernier et le scandale homophobe qui a valu à TPMP des sanctions importantes du CSA.

Très attendu, l'ancien présentateur de NRJ12 a permis à Cyril Hanouna et sa bande de rehausser un peu les audiences et de passer notamment devant Quotidien de Yann Barthès sur TMC (ce qui relevait quasiment de l'impossible depuis la rentrée). Ainsi, plus d'1,46 million de téléspectateurs en moyenne ont suivi TPMP contre 1,3 million pour C8.

Mais outre un regain d'audience, ce sont la bonne humeur et les déclarations d'affection entre Matthieu Delormeau, Cyril Hanouna et les autres chroniqueurs, qui ont marqué les fans de l'émission, qui n'ont pas manqué (en majorité) de saluer le retour de la tête de turc de la saison dernière (qui devrait être un peu moins humilié cette année puisque le CSA veille au grain).

Matthieu Delormeau, qui a eu des mots très gentils pour son ami Jean-Michel Maire, et aussi pour Gilles Verdez avec qui il ne s'entendait pas forcément bien, a fait une grande déclaration d'amour à Cyril Hanouna, sous forme d'un poème humoristique signé Kader (son Mister Hyde à lui). Avec tout de même une petite pique à la fin: "(Mon retour) a un prix. Faudra tout de même doubler mon salaire".

Côté explications, rien de bien nouveau. Matthieu Delormeau a réaffirmé que le canular homophobe avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase après deux ans de présence continue dans TPMP. "Tout à coup, j’étais un peu fatigué, j’avais une moins bonne entente avec certains chroniqueurs et je le regrette. Pour vous dire la vérité, tous vous me manquez vraiment et sans exception".