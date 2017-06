"TPMP": Matthieu Delormeau donne des nouvelles après un mois de silence... pour faire la promotion d'une soirée en boîte de nuit (vidéo)

Cela faisait un mois qu'il n'avait donné aucune nouvelle à ses fans. Et pour beaucoup de téléspectateurs de Touche pas à mon poste (TPMP), il était quasiment acquis qu'il allait claquer la porte de l'émission, dans le sillage de la vague de départ dont celui d'Enora Malagré. Matthieu Delormeau vient de donner signe de vie. Et, après un si long silence, ses premiers mots sont pour… faire la promotion d'un événement dans une discothèque où il sera présent le samedi 24 juin.

C'est dans une vidéo sur la page Facebook du "bar club Le Labo" que Matthieu Delormeau fait la promotion de l'événement.

"On est le 15 juin et je vous confirme bien, pas de malentendus, que le 24 juin, je serai là pour faire la fête avec vous à Saint-Quentin (dans le département de l'Aisne, NDLR). Je suis très en forme, on va s’éclater", lance-t-il face caméra. "Dormez bien la veille parce que je peux vous dire qu’on ne va pas dormir cette nuit-là", conclut-il, promettant une soirée visiblement chaude.

Le chroniqueur est aux abonnés absents dans TPMP depuis le 19 mai, jour où il avait témoigné son émotion et son indignation suite au fameux canular téléphonique jugé homophobe diffusé la veille. Canular qu'il pensait monté de toute pièce. "J'étais persuadé que c'était amusant mais que c'était un show monté et que c'était des comédiens qui étaient en ligne. Imaginez-vous s'il y avait eu une conséquence un soir, ou si le môme avait fait une bêtise ensuite. On ne joue pas avec ça", avait-il réussi à articuler en étant coupé à plusieurs reprises par Cyril Hanouna.

Matthieu Delormeau était en outre régulièrement la cible des moqueries, des quolibets voire des plaisanteries cruelles de la part de plusieurs animateurs, à commencer par Cyril Hanouna. Un comportement de ses collègues qui semblait, parfois, sincèrement l'affecter. Dans la vidéo publiée sur Facebook, il n'a eu aucun mot pour TPMP.