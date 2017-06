Très sexy, la tenniswoman Caroline Wozniacki pose nue en Une du magazine ESPN (photos et video)

Oublié la débâcle en quart de finale de Roland-Garros face à la future vainqueur du tournoi, la Lettone Jelena Ostapenko. C'est dans le plus simple appareil que la tenniswoman Caroline Wozniacki fait la Une du supplément Body Issue du magazine ESPN.

Raquette en main, la jeune femme affiche sans complexe son corps de rêve. "Je me fiche de ce que les gens pensent", explique Caroline Wozniacki dans une vidéo publiée par le magazine où la joueuse de tennis de 26 ans souligne sa mentalité de championne et évoque son corps d’athlète. Elle s'est dite "fière et très heureuse de cette photo" sur les réseaux sociaux. "Merci #ESPNBody pour la couverture!", ajoute-t-elle.

Body Issue, le supplément de ESPN, a pris l'habitude depuis 2009, de faire poser nus plusieurs sportifs et sportives pour une édition spéciale, que l'on devine particulièrement attendue. Le basketteur Isaiah Thomas, la basketteuse américaine Nneka Ogwumike, les hockeyeurs Joe Thornton et Brent Burns, le joueur de baseball Javier Baez, le joueur de hockey Ezekiel Elliott ont ainsi répondu à l’appel du magazine.

Tenniswoman toujours, la championne Serena Williams s'est également affichée nue pour un magazine. À 35 ans, l'aînée des soeurs Williams a posé pour Vanity Fair alors qu'elle est enceinte. Le regard sur l’horizon, une main sur la poitrine, l’autre posée sur la hanche, la belle s'affiche sous l'objectif de la photographe de renommée mondiale Annie Leibovitz.

V.F. cover star @SerenaWilliams—world’s best athlete (plus, mom and wife-to-be)—still has her eyes on the prize https://t.co/kvYTrrcPdW pic.twitter.com/zTq6ZGYb4k

— VANITY FAIR (@VanityFair) 27 juin 2017