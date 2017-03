Trisomie 21: c'est officiel, Mélanie Ségard présentera la météo sur France 2 le 14 mars

Elle va connaître son moment de gloire. Atteinte de trisomie 21, Mélanie Ségard va réaliser son rêve en présentant la météo le 14 mars prochain sur France 2 à 20h35, et non le 27 mars comme précédemment annoncé. Tout a commencé sur les réseaux sociaux. Déterminée à atteindre son objectif, la jeune femme de 21 ans a créé une page sur Facebook où elle demandait le soutien des internautes. Et son appel a bien été entendu puisque sa page a rapidement atteint les 200.000 "likes". L'engouement était tel que plusieurs chaines de télévision sont directement venues à elles, l'invitant à présenter la météo.

Et c'est finalement France 2 qui l'accueillera sur son plateau dans le journal météo d'Anaïs Baydemir, a annoncé l'Unapei, une fédération d'associations qui lutte pour la défense des intérêts de personnes handicapées mentales. "L’ensemble du service météo de France 2 est mobilisé avec l’Unapei pour accompagner Mélanie dans les meilleures conditions, en réalisant un véritable parcours d’apprentissage inclusif. Elle sera reçue à plusieurs reprises pour appréhender toutes les dimensions de la présentation météo. Cette proposition d’accompagnement sur mesure a retenu toute l’attention de l’Unapei. L’objectif est de permettre à Mélanie d’exprimer le meilleur de ses capacités", a-t-elle indiqué sur son site Internet.

Selon la fédération, Mélanie porte un message qui va bien au-delà de son rêve: "être considérée comme n’importe quelle autre personne dans une société qui lui offre les mêmes chances. Aujourd’hui, pour certaines personnes en situation de handicap intellectuel, aller à l’école, avoir un travail, pouvoir être soigné convenablement, choisir un logement, accéder à l’information, constituent encore des rêves".

Celle qui a reçu les félicitations de Catherine Laborde a rapidement fait part de son émotion. "Je suis très contente de passer devant les gens, ça me touche", a t-elle déclaré au micro d'Europe 1. Et d'ajouter: "nous venons de prouver qu'une personne porteuse d'un handicap peut réaliser son rêve dans notre société".

(Voir ci-dessous la vidéo de présentation de son défi):